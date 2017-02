Cuplurile, care nu pot concepe copii pe cale naturala, vor putea beneficia de fertilizare in vitro, in baza politei medicale. Ce conditii trebuie sa indeplineasca - VIDEO

Despre faptul ca statul va oferi bani pentru procedurile de fertilizare in vitro s-a anuntat inca la inceputul anului 2016, insa de atunci toate promisiunile au ramas doar pe hartie. Astazi, responsabilii din sanatate au anuntat ca in sfarsit a fost creat regulamentul, prin care cuplurile vor putea beneficia de proceduri, in baza politei de asigurare. Asa ca, cei care vor sa devina parinti, vor trebui sa se adreseze la medicul de familie.

Ruxanda GLAVAN, MINISTRUL SANATATII „Apoi la medici specialisti..."

In urma investigatiilor, cuplurile vor depune dosarele la Centrul de Sanatate a Reproducerii din cadrul Institutul Mamei si Copilului. Acolo, o comisie va analiza actele si va decide cine va beneficia de proceduri.

Totusi, medicamentele de care va fi nevoie in timpul procedurilor de fertilizare vor fi cumparate de cupluri. Preparatele sunt destul de costisitoare, pretul lor ajunge pana la 25 de mii de lei. Anual, aproximativ 100 de cupluri vor putea beneficia de fertilizare in vitro, in baza politei de asigurare. Acum in tara noastra, peste 140 de mii de cupluri au probleme cu fertilitatea si nu pot concepe copii pe cale naturala. In capitala exista si 5 clinici private, care fac proceduri de fertilizare in vitro.