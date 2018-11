Curiozitatea de a afla cum e viata la sat, traditiile stravechi, dar si bucataria traditionala atrag cu fiecare an tot mai multi turisti la pensiunile de la Orheiul Vechi. La Trebujeni, constructia noilor pensiuni e in toi - VIDEO

Curiozitatea de a afla cum e sa traiesti la sat, traditiile stravechi, dar si bucataria traditionala atrag cu fiecare an tot mai multi turisti la pensiunile de la Orheiul Vechi. Si cum uneori acestea devin neincapatoare, gospodarii s-au gandit sa-si largeasca afacerea. Asa ca in satul Trebujeni constructia noilor pensiuni este in toi, iar la vara acestea isi vor deschide larg usile pentru oaspeti.