Cutremur, incendii si accidente rutiere, toate in acelasi sector al capitalei. Scenariul unui accident rutier, pus la cale pentru a vedea cat de bine sunt pregatiti specialistii - VIDEO

Cutremur, incendii si accidente rutiere. Toate in aceeasi zi si in acelasi sector al capitalei. Sunt simulari puse la cale de pretura Centru pentru a vedea cat de bine sunt pregatiti specialistii sa intervina in cazuri extreme. Misiunea salvatorilor i-a cam lasat rece pe unii, care mai degraba au facut haz, asta desi unii dintre pompieri recunosc - in realitate nici nu s-au confruntat cu unele din situatiile de azi.