Daca glodul ar fi zacamant, moldovenii ar deven milionari. In urma ploilor si a zapezii care pe alocuri inca nu s-a topit oamenii de la sate, de voie si de nevoie au devenit campioni la framantat noroi - VIDEO

Ecaterina invata in clasa a patra la scoala din Rusestii Noi. Chiar daca drumul spre scoala e plin de glod, nu lasa strampii albi acasa, pentru ca vrea sa fie o eleva model. Acestia insa nu sunt accesorizati cu o pereche de pantofi, ci una de bocanci.

“Nu-mi da voie mama. E pamant pe aici si sa nu-i murdaresc. Uneori ne luam incaltaminte de schimb.”

Inainte de a ajunge in salile de clasa si a pune mana pe carte, elevii pun mana pe carpa si isi spala incaltamintea plina de noroi in ligheanul cu apa din fata scolii.

“Este un vas cu apa calda unde ne spalam daca suntem murdari.”

La biserica din satul Ulmu in fiecare duminica vin la slujba peste 100 de credinciosi. Ca sa nu aduca glodul pe teracota praspat asternuta, acestia stau la coada si isi spala incaltamintea dupa care se roaga la cele sfie. Unii chiar vin cu matura de acasa.

“O aduc sa fie aici de spalat mai departe. Femeile care lucreaza sunt una, dar noi suntem multi.”

“Am mers o putin si ne-am inglodat.”

“Drumurile sunt deteriorate, in special drumul de la biseria. Asta este unica sursa de a nu duce noroiul in edificiu, este o razatoare si un lighean cu apa, niste maturite.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Aceasta este strada Unirii, ar putea fi numita cu usurinta strada noroiului. In urma ploilor si a topirii zapezilor din ultima perioada, glodul framantat s-a transformat intr-o adevarata claca.”

Nici soferii nu se aventureaza sa-si scoata masinile din garaje. Unii au gasit o alternativa – motocileta.

“Avem motoclicleta ca sa mergem mai usor, masina o defectam. Aici nu stiu daca mai traieste cineva, e foarte rau.”

Oameni spun ca un avion daca ar avea, ca sa poat evita drumul plin de noroi.

“De nevoie ca traim aici ne bagam. Copiii cand ii trimitem tot pe glod. -Cand vin de la scoala cum sunt incaltamintele? -De sus pana jos, tocmai in varful capului au glod.”

Copiii nu mai au rabdare ca sa vina primavara si fac ciclism extrem prin noroi. Chiar daca ajunsi acasa sunt nevoiti sa-si spele bicicleta ore in sir, nu renunta.

“E greu sa mergi. Am ramas de multe ori impotmolit, m-am dat m-am dat si prin glod mergeam. Imi spal hainele si bicicleta.”

Si daca motociceta sau bicicleta isi fac loc, caruciorul inainteaza mai greu prin noroi.

“Nu avem incotro, trebuie sa iesim cu copilul la plimbare. -S-a impotmolit pana acum? -De multe ori, forta mare trebuie.”

Galosii sunt in trend acum. Pe acest barbat l-am intalnit in timp ce se intorcea de la piata unde a fost sa-si cumpere o pereche de cizme din cauciuc.

"Mi-am luat ciubote. Trebuie ciubote din cauciuc mari aici. Altfel aici nu poti. Sunt drumuri si mai rele.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: "Aceste canale, formate de rotile masinilor, au aproape 40 de cm adancime. Deplasarea pentru un pieton si mai ales pe timp de noapte se poate transforma intr-o adevarata provocare.”

Matusa Parascovia, la cei 85 de ani, abia isi taraie galosii pe ulita noroioasa.

“Eu si in ograda am glod. Abia pasesti, te hatai mai mult. -Cum e mai greu sa mergi iarna pe gheata sau primavara pe glod? -Pentru cel baran e bine si pe glod si pe gheata.”

Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile vremea se va incalzi in medie cu 5 grade, astfel ca maximele vor urca pana la 22 de grade. Asa ca din cizmele de cauciuc, am putea sari direct in sandale.