Daca nu avem munti, e bun si un perete: zeci de copii si tineri si-au masurat puterile si au escaladat panouri de 7 metri inaltime. Premiul obtinut - multa adrenalina - VIDEO

Dornici de senzatii tari, cei 70 de alpinisti amatori din Balti, Ungheni si Chisinau nu s-au intalnit la poalele unui munte, ci langa un perete, care le-a servit drept un traseu montau. Arbitrii au cronometrat viteza, dar si abilitatea de a escalada.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Fiecare membru al echipei trebie sa escaladeze acest perete.”

“Ajuns sus acesta parcurge intreaga portiune cu obstacole. Orice scapare il costa 10 puncte de penalizare.”

Concursul s-a desfasurat pe trei categorii: cadeti, juniori si tineret. Cu un ADN de invingator, unii pici au parcurs drumul cat ai clipi din ochi. Unii dintre ei s-au laudat ca au castigat deja premii importante in cadrul altor competii.

“Am participat la Campionatul Moldovei si am castigat primul loc.”

“Daca te antrenezi mult nu este greu. Eu ma antrenez deja de 5 luni si am ajuns la astfel de rezultate.”

Fiind de la Ungheni, Valeria si Bogdan s-au trezit astazi cu noaptea-n cap. Spun ca se antreneaza aproape in fiecare zi.

“Mergem mereu la antrenamente pentru a ne pregati. Invatam tehnica de legare a nodurilor, de scos funia."

Felicia este pasionata de sport montan de doi ani, iar Oana-Marina, de un an. Fetele concureaza cot la cot cu baietii fara probleme.

“Voiam sa fac ceva ce mai rar se intalneste, mai nou, mai interactiv.”

“Adrenalina este foarte mare. Speram sa lucram atat de bine incat sa-i intrecem pe toti.”

Sportivii spun ca in Moldova nu exista conditii pentru dezvoltarea acestui gen de sport, iar autoritatile nu misca niciun deget pentru a schimba lururile.

“Cam slabut. In primul rand conditiile geografice poate nu ne prmit sa practicam sportul acesta intensiv. In sport nu se investeste la fel de mult ca in alte tari.”

“Trebuie sa se organizeze mai multe competitii.”

Chiar daca resursele sunt modeste, obiectivele sunt mari.

“In Ungheni nu avem posibilitatea sa ne urcam pe asa un perete, Plecam la antrenamente la Pruncul din contul nostru. In romania vreau sa plec in Carpati, intr-o expeditie, dar e nevoie de finante, sustinere.”

Vlad BARBER, ORGANIZATOR: “Participantii nostri invata sa treaca de greutati, sa munceasca in echipa, sa fie mereu puternici, indiferent de circumstante. Tinerii nostri se pregatesc de urmatoarea olimpiada. Speram ca vor reprezenta peste ani tara noastra la Jocurile Olimpice."

Taxa de participare la campionat a fost de 10 lei. Castigatorii s-au ales cu diplome.