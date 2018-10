Daca nu vin pacientii la medic… trei centre mobile vor merge prin sate, iar oamenii vor fi invitati la consultatii in mijlocul drumului. Vizitele la cabinetele pe roti vor fi gratuite - VIDEO

Acest centru mobil pentru mamografie arata ca un laborator in care sunt doua sali. La intrare este zona de asteptare, care arata ca un mic hol.

"Pacientii pe timp de ploaie sau frig stau aici."

Sala destinata pentru investigarea femeilor este separata de cea de asteptare de o usa.

Marin MORARU, SEF DEPART. INGINERIE BIOMEDICALA, INSTITUTUL ONCOLOGIC: "Usa asigura radioprotectie pentru ca sa nu fie raze X. Pana nu se inchide usa, aparatul nu va functiona."

Primii care au intrat in noul centru mobil de mamografie au fost premierul Pavel Filip si ministra sanatatii, Silvia Radu. Asta dupa ce, timp de aproximativ o ora, echipele de medici care vor merge in localitatile din tara i-au asteptat afara.

Filip spune ca a intarziat pentru ca a facut totalurile primei etape a campaniei Un doctor pentru tine.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Am stat in discutie tot cu medicii care au fost in echipe mixte in teritoriu si imi cer scuze ca a durat aceasta discutie."

Premierul a dat asigurari ca autoritatile vor depune efort ca sa dezvolte sitemul medical, inclusiv in ceea ce tine de oncologie.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Avem de depus efort pentru a dezvolta infrastructura sistemului de sanatate, inclusiv ce tine de oncologie. Cred ca suntem intr-o dinamica pozitiva. Cand de eficent este acest proiect daca ieri la Comrat o femeie a decedat la usa medicului asteptand o consultaie la medic? Eu nu am pretins ca sistemul din RM este excelent."

Medicii se vor deplasa in sate conform unui orar, care va fi plasat pe site-ul ministerului si cel al Institutului Oncologic.

"Echipa este formata din 4 persoane."

Larisa CATRINICI, DIRECTORUL INSTITUTULUI ONCOLOGIC: "Am luat statistica de morbilitate Si am luat raioanele unde stadiul 1 si 2 este in cel mai mic procent depistat."

Campania Un doctor pentru tine a fost lansata in luna august. Astfel, in perioada 1 august - 10 octombrie 2018 peste 17 mii de persoane au fost consultate de medici oftalmalogi, endocrinologi si cardiologi.