Daca se vrea, se poate! Si-au zis locuitorii din Causeni, care au pus mana de la mana si, din banii adunati, au reparat strazile din preajma blocurilor in care locuiesc si au amenajat spatii de parcare - VIDEO

Ilinca Iordan are noua ani, iar in fiecare zi dupa lectii, fetita isi lasa ghiozdanul, isi incalta rolele si, impreuna cu alte prietene, petrece timpul distrandu-se in curte. Ea spune ca dupa ce strada din fata blocului in care locuieste a fost reparata, a cam uitat de computer si telefon.

Ilinca IORDAN: “Este foarte bine, eu am role si daca mama nu ma lasa sa ma duc in parc, pot sa ma plimb aici. Inainte era rau, cand ploua era glod.”

Acum, locatarii se bucura de curti pavate si de parcari pentru masini, amenajate tot de ei, impreuna cu primaria orasului.

“Este la sigur mult mai usor de deplasat. Copilasii cu bicicletele, cu trotinetele este mult mai bine.”

Acest barbat sustine ca pana nu demult, strada pe care locuieste era plina de gropi, iar dupa ploaie, copiii ajungeau la scoala sau la gradinita cu incaltamintea plina de noroi.

“Au adus pamant, noi l-am imprastiat. E foarte bine, prietenos, nu ne certam, suntem foarte multumiti de reparatie.”

Asa ca, vecinii au decis sa le urmeze exemplul si au inceput sa adune bani ca sa-si amenajeze frumos curtile.

“Cu greu am convins vecinii sa colectam bani, dar si cu ajutorul primariei, vrem sa lasam ceva pentru copii nostri. Acum au inceput lucrarile, e minunat.”

Potrivit primarului din Causeni, Grigore Repesciuc, initiativa face parte din proiectul “Contributia cetateanului la dezvoltarea orasului.”

Grigore REPESCIUC, PRIMARUL ORASULUI CAUSENI: “Acum se lucreaza la ce mai este. Scaune si urne vreo 10 o sa le aduc si o sa amplasm pe fiecare segment, sunt foarte bucuros, sunt receptivi.”

Pentru reparatia strazilor au fost alocati 600 de mii de lei din bugetul primariei, iar50 de mii de lei au fost adunati de localnici.