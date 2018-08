Daca vrei conditii de trai, n-ai decat sa ti le faci. Este regula de aur in caminele studentesti, unde tinerii si-au suflecat manecile si s-au apucat de lucru: au dat jos tapetele, au indrepat peretii - VIDEO

Ion Svet este student in anul doi la UTM. A decis sa mai faca niste schimbari in camera in care va locui tot anul, asa ca s-a apucat de lucru. Si-a facut si o schita dupa care se conduce.

Ion SVET, STUDENT: “Aici merge planul la camera. Indrept podul si ma apuc de pereti. Am pus carcasul. Nu vreau tapete ca pe urma e greu sa scapi de dansele. Cat timp ti-a luat sa scoti tapetele? O zi.”

De acasa si-a adus si un frigider.

Ion SVET, STUDENT: “Aici e frigiderul. Unde e usa. In cealalta parte. Am scos-o sa pot aduce. Il vopsim si frigiderul va fi ca nou.“

Spune ca vara nu prea a avut timp de odihna. A castigat bani de buzunar.

Ion SVET, STUDENT: “Lucram cu un prieten si fac reparatii.”

Iar daca baietii muncesc de zor, fetele, care au au terminat cu reparatiile, isi intalnesc deja oaspetii.

Daniela PSANICINII, STUDENTA: “Asa este traditia. Asa imi intampin fiecare oaspete drag care imi intra in casa mea noua.”

Daniela spune ca si-a aranjat camera dupa bunul ei plac.

Daniela PSANICINII, STUDENTA: “Daca imi repar singura camera pot ramene pe toti parcusul anilor de studii.”

Vasile CARASAN, ADMINISTRATOR CAMIN: “Coordonam ce vor sa faca mai intai si ce putem ii ajutam. Mobilerul e a nostru . Vedeti au facut pe planul lor.”

Asa ca nu doar studentii muncesc, in ajutor le vin angajatii universitatii.

"De lucru este. Sper sa fie tot bine.”

Pentru primul semestru, studentii de la UTM achita lunar pana la 1400 de lei.