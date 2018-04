Daca vreti sa slabiti sanatos si sigur, nu va uitati la mesajele si indemnurile pe care le gasiti pe internet, ci apelati la specialisti - VIDEO

Ana are 31 de ani si lupta cu kilogramele in plus inca din copilarie. Tanara a incercat tot felul de diete de pe retelele de socializare, insa niciuna nu i-a fost de folos. A reusit sa dea jos 40 de kilograme din 113, in doar patru luni, facand sport.

Ana SEPTELICI: "Eu deseori vad pe internet am vazut ca lumea slabeste cu ghimbir, lamaie, tot felul de ceaiuri, pe mine de exemplu nu m-au ajutat. Eu am incercat foarte multe diete pentru ca nu voiam la sala, eram lenoasa."

Pe langa asta, a avut grija ce mananca. A scos din alimentatie produsele prajite, grase, iar acum mananca mai multe legume la gratar sau fierte.

"Ar trebui sa mancam aproximativ de 5 ori pe zi, trei mese de baza si doua gustari intre ele. Neaparat sa fie si glucide si proteina."

Mediul online e plin de astfel de grupuri, in care oamenii se incurajeaza sa urmeze un regim alimentar si un stil de viata sanatos. Nutritionistii, insa, spun ca fiecare trebuie sa aiba o dieta individuala pentru ca altfel ar putea avea parte de un efect invers.

Lucia GAVRILITA, NUTRITIONISTA: "Inversul acesta l-am putea privi din doua unghiuri, sa fie o reactie fireasca a organismului pentru ca nu-i place ceva mai sanatos si ar putea sa fie ceva care chiar nu ii convine cu adevarat."

Lucia Gavrilita a trecut la un regim pe baza de plante, nu doar pentru a slabi, dar si pentru a-si pastra sanatatea, spune ea. Nu a mai avut probleme cu glanda tiroida, iar sotul ei nu si-a mai facut operatie de guta, dupa ce au trecut la un regim alimentar sanatos. Acum pe masa lor este suc din lastari de grau, dar si salate din lastari de floarea soarelui, care ar contine de doua ori mai multe proteine decat carnea.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Aceasta planta este un vlastar de floarea soarelui si contine de doua ori mai multe proteine decat carnea. Din ele putem pregati o salata gustoasa sau suc foarte nutritiv."

Lucia GAVRILITA, NUTRITIONISTA: "Am scapat si eu si sotul de kilograme destul de multe, in primele luni am dat jos 30 de kilograme, iar sotul 20. Am scos uleiul incalzit de tot, la fel am optat pentru produse cat mai naturale, ecologice."

Specialistii le recomanda celor care au probleme cu greutatea sa adopte un stil de viata sanatos, fara diete drastice. Iar miscarea este binevenita oricand.