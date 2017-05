Daruieste culoare satului sau. Un student si-a propus sa picteze cladirile publice din Costesti. Ceea ce a facut pana acum pentru localitate e uimitor - VIDEO

E un an de cand Costesiul respira culoare. Cele sapte statii din sat sunt parca rupte din muzeele de arta si lipite de strazile gri.

Alexei Luca este cel care si-a turnat imaginatia peste peretii neinspirat de albi si I-a transformat in peisaje si personaje, in apusuri si campuri de maci, fara ca munca sa-i fie remunerata.

Student in anul trei la Universitatea Ion Creanga, la design grafic, Alexei are o pasiune pentru pictura inca de cand se tine minte. Asa ca atunci cand un grup de voluntari a venit cu aceasta idee, el a acceptat fara ezitare.

Acum are planuri si mai mari, mari cat peretii blocurilor pe care vrea sa-i coloreze. Biblioteca publica si liceul sunt urmatoarele sale tinte. Cladirile, care se vad de departe, zac ca niste teancuri de pietre obosite.

Iar elevii din sat abia asteapta sa aiba o scoala colorata ca dispozitia lor.

Si asa si va fi, le promite Alexei!





Alexei e gata sa-si dea timpul, inspiratia si energia pentru ca totul sa iasa bine. Dar e nevoie de bani ca sa cumepere kilograme de vopsea si pensule. De asta a creat un cont pe o platforma on-line si i-a indemnat pe locatari sa doneze.





Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV “Nu-i chiar atat de simplu sa tii in mana pensula si sa faci armonie intre atatea culori. La un astfel de perete pe care Alexei il considera mic, el a lucrat doua zile de dimineata pana seara. Si nu a primit pentru asta niciun ban. Rasplata sa este respectul locatarilor si este multumit ca a reusit sa faca ceva bun pentru satul in care s-a nascut.”

Pentru ca s-a implicat si s-a dedicat, i-ar placea ca munca sa sa fie respectata.

Despre Alexei Luca au aflat si moldovenii de peste hotare, asa ca a fost chemat la Padova, New York sau Virginia unde a realizat picturi murale. Ca sa faca un ban in plus, accepta si comenzi de la diferite firme sau chiar gospodari care isi vor peretii pictati.

Daca va reusi sa adune bani pentru vopsele, Alexei se va apuca imediat de lucru. La fiecare perete va lucra pana la doua saptamani si e deja gata sa-si daruiasca o buna parte din vacanta si din vara Costestiului.