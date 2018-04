Datina, traditia si viata moldovenilor de la sate au fost expuse in zeci de poze. Un grup de tineri moldoveni a invatat secrete in arta fotografiei de la cinci profesionisti de la National Geographic - VIDEO

Petru si Nina sunt impreuna de aproape 58 de ani. Astazi, cei doi batrani au vazut pozele in care au fost protagonistii propriei povesti de dragoste.

"Avem amintire pentru toata viata, cat vom mai trai noi. Or apuca copii nostrii si nepotii nostri, chiar daca sunt plecati. Avem 6 copii si toti sunt dusi."

Matusa Claudia spune ca la inceput i-a primit sceptica pe straini in casa, insa mai tarziu i-a indragit. Femeia le-a aratat cum arata o sezatoare la Moldova, dar mai ales ce bucate delicioase avem.

"Le-am aratat traditiile de la Solcani, le-am aratat bucatele care sunt anume traditionale satului nostru, placintele cu branza cu bostan. Stiti, noi ii spunem Tony din America el cand a venit, iar eu ma uitam la el si arata "super".

Tony este unul dintre fotografii de la National Geographic care astazi si-a luat ramas bun, cu lacrimi in ochi, de la elevii moldoveni. El spune ca nu a auzit pana acum de Republica Moldova, insa pleaca cu cele mai frumoase amintiri.

Tonato AYGAH, FOTOGRAF NATIONAL GEOGRAPHIC: "Toata lumea este atat de prietenoasa, amabila si ne-a primit calduros in casele lor. Este super!"

Tony a reusit sa invete cateva cuvinte in limba romana.

Tonato AYGAH, FOTOGRAF NATIONAL GEOGRAPHIC: "Cel mai important este multumesc. Cusma? -Multumesc pentru cusma."

Dupa ce si-au prezentat capodoperele, participantii din tara noastra – 20 la numar, au primit si o supriza la care nu s-au asteptat. Cuprinsi de emotii, tinerii spun ca au invatat multe de la fotografii straini.

Adriana BOGDAN, PARTICIPANTA: "Am petrecut atat timp impreuna si acum ne despartim fiecare cu lacrimi in ochi."

Sava DUMINICA, PARTICIPANT: "M-am regasit in fotografii si chiar imi place sa redau istoriile. Am invatat mai multe chestii tehnice."

Tatiana CRAVET, PARTICIPANTA: "Prima poza este de la o sezatoare de la Solcani. Se faceau placinte, cantau spuneau povesti."

Corina CEPOI, DIRECTOR INTERNEWS MOLDOVA: "Noi tare ne bucuram ca am reusit sa includem acest segment in proiectul nostru, dar are segmente la propulsarea fotojurnalismului in Republica Moldova."

Tabara fotografica a fost organizata de Internews in parteneriat cu National Geographic, cu sprijinul financiar al USAID. Din 279 de tineri din intreaga tara care au depus cererile de participare la tabara, doar 20 au fost alesi. Acestia au primit si un certificat de participare.