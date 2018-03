De 8 martie, uitata de toti. O batrana din Bacioi, tinuita la pat, spune ca nimeni nu trece pe la ea. Fiinca este plecata de 11 ani peste hotare, iar fiul nu prea o ajuta: "Imi este dor" - VIDEO

Din luna august a anului trecut, zilele matusii Parascovia s-au transformat intr-o rutina lipsita de culoare. Este tintuita la pat, iar aerul de afara a devenit mai mult o amintire. In 2016 I-a fost amputat piciorul drept, iar in 2017 a primit vestea fatala ca va ramane si fara al doilea.

Parascovia CHIPERI: “Mi-a zis ca piciorul acesta trebuie taiat mai sus de genunchi. Pe urma a inceput sa ma doara acesta. S-a inegrit calcaiul, degetul mare.”

”MI-a spus ca trebuie numaidecat de taiat si pe acesta. De durere nu mai vedeam.”

Femeia are un scaun cu rotile. E vechi, iar puterea de care are nevoie ca sa-l miste din loc, nu o gaseste in maini.

Parascovia CHIPERI: “Daca ma ia cineva in brate. Nu am nici putere in maini, daca ele ma dor. Sunt amortite complet amandoua.”

“Nu pot nici sa ma mut, vai de sufletul meu."

Chiar daca ii sunt amputate pe jumatate, picioarele ii dau dureri ingrozitoare, iar fara medicamente nu rezista chinului.

Parascovia CHIPERI: “Cand se schimba vremea ma ustura ca focul."

“Azi dimineata cand m-am trezit pe la ora 4, cand am inceput a plange, vina mama si ma ia ca nu mai pot de durere.”

“Am plans si azi, si aseara, si azi noapte, daca ma doare."

Patul pe care isi asterne durerea seara de seara este daruit de sora. Vechi de peste 40 de ani, acesta este gaurit iar arcurile de cele mai multe ori ii ranesc spatele.

Parascovia CHIPERI: “E rau, ii ies spiralele. Am pus o saltea si inca o saltea. Daca e rau, e rau. Trebuie schimbat.”

Batrana locuieste impreuna cu fiul, care a cazut in patima alcoolului. Rar cand isi aminteste de mama sa, iar singura scapare a femeii era mila vecinilor.

“Cate zile am stat eu flamanda. Ma rugam la mahala si veneau si-mi aduceau cate o leaca de bors. Am ramas ca nici paine in casa nu aveam.”

Matusa Parascovia mai are o fiica, pe care nu a mai vazut-o din 2006. A plecat in Italia si dusa a fost.

Parascovia CHIPERI: “Va sunat azi? Nu. Nici nu tin minte cand m-a sunat. Ii dau sunet si nici nu-mi raspunde. Imi este dor.”

“Sperati ca pana seara sa va sune macar fiica? Dau din umeri, nu stiu.”

Acum de batrana ingrijeste o femeie pe care o plateste lunar cu 2000 de lei, asta in timp ce are o pensie de 1100 de lei. Ii face focul, mancare si ii cumpara medicamentele de care are nevoie zilnic.

“Asta toata e a ei. Ieri am luat un fel de injectii am dat 60 de lei. MI-a dat un fel de pastile, costa 300 de lei. Cand am auzit, d eunde sa iau 300 de lei.”

“Doctorii de la spital mi-au spus ca in fiecare zi trebuie sa mananc cate o bucatica de carne. De unde sa reusesc din 1000 de lei. Bors cu fasole, aseara am fier cartofi, azi dmineata ceai.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Jumatate din casa matusii Parascovia s-a transformat intr-o daramatura. Aici candva era baia, iar aici cuptorul in care cocea paine. De atunci, femeia locuieste intr-o singura odaie pe care reuseste sa o incalzeasca, in restul camerelor este frig si mucegai.”

“Aici fac mancarea. E rece si mucegaiesc peretii. De mult nu e facuta reparatie. Ferestrele sunt vechi si intra frigul. Asuda peretii si curge din pod.”

Pentru ca nu face fata cheltuielilor enorme, femeia a cerut ajutor de la primaria din Chisinau. Nu a reusit sa ajunga in audienta la Silvia Radu, dar dupa ce s-a plans la primarie a fost ajutata de deputatul Constantin Tutu, care este tot din Bacioi.

”Am fost la primaria orasului si peste o luna au venit si ne-au adus zahar, macaroane, ulei si lemne. Cei de la primarie? Nu, nu a fost acesta de la parlament, unul Costea Tutu.”





Cu grija zilei de maine, cu casa care se prabuseste si banii care mai mereu nu sunt, de Ziua internationala a femeii, la 71 de ani, matusa Parascovia ramane sa-si doreasca un singur lucru caldura copiilor si o batranete lipsita de durere.