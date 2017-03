De anul viitor, pretul contractelor la universitatile din tara s-ar putea dubla. Motivul invocat de autoritati - VIDEO

Cei de la Ministerul Educatiei sunt nemultumiti de faptul ca injecteaza anual universitatile cu bani, fara a avea vreo formula de finantare. Spun ei, sunt niste plati care se repeta istoric si care nu ar avea vreo justificare. Corect ar fi ca banii sa se aloce in functie de numarul de studenti si de specialitatea acestora, asa cum se intampla in scoli si licee.

Sergiu BOGHEAN, SEF DE CABINET, MINISTRUL EDUCATIEI: "Ar trebui sa fie anumite criterii in baza carora statul ar finanta. Daca s-ar implementa o formula, asta ar ajuta ca statul sa poata solictita universitatilor, sau sa le finanteze doar in stricta baza pe care o are statul de specialisti. Noi am finanta exact atatea studenti."

Deocamdata nu exista un calcul despre cat costa finantarea unui student, insa metodologia ar urma sa fie pusa la punct in acest an, pentru ca din 2018 proiectul sa inceapa a fi implimentat.

Sergiu BOGHEAN, SEF DE CABINET , MINISTRUL EDUCATIEI: "Trebuie de facut un calcul exact, eaxct numarul asta de lei trebuie sa ii plateasca statul pt a pregati un specialist si acceasi suma trebuie sa fie si contractul, ca altfel nu este fezabil."

Exact cat va plati statul pentru un student la buget, va trebui sa scoata din buzunare si tinerii care vor admisi la contract.

Viorel BOSTAN, RECTOR UTM: "In medie de 17-18 mii costa instruirea unui student la universitatile din RM, ori contractele sunt mai mici si intr-adevar apare situatia in care studentii de la studii cu taxe sunt intr-un fel suventionati de stat."

Rectorii recunosc – noua metoda e mult mai corecta si transparenta. Mai greu le-ar fi studentilor.

Grigore BELOSTECINIC, RECTOR ASEM: "Taxa medie pe care o achita statul pt un student la buget este cu doua ori mai mare decat cea care o achita un student la contract. Aceasta ar putea sa creeze multe dificultati in masura in care pt multi pretendenti cu accesul acestora la studii. "

In schimb, institutiile ar fi stimulate sa concureze pentru banii bugetari si astfel ar spori calitatea, cred responsabilii.

Sergiu BOGHEAN, SEF DE CABINET, MINISTRUL EDUCATIEI: "Sa investim acolo unde statul are nevoie de specialisti. Statul ar solicita un nr anumit de specialisti in baza de ctiretii clare si de la universitatea care presteaza cel mai bine aceste specialitati."

Viorel BOSTAN, RECTOR UTM: "Va si o concurenta intre universitati in a-si imbunatati performantele si sa-si castige finantare suplimentara."

Grigore BELOSTECINIC, RECTOR ASEM: "Pe viitor universitatile noastre ar putea sa intre intr-o situatie cu mari probleme in sensul asigurarii cu studenti. Conteaza nu modalitatea de finantare si marimea pt a putea face fata concurentei, nu doar celei interne, dar si celei regionale sau europene."

Metoda de finantare per student urma sa intre in vigoare inca din 2017. Deoarece metodologia nu era gata, ministerul a cerut ragaz inca un an. In Moldova sunt 30 de universitati.