De cand a inceput admiterea, cel putin sase absolventi concureaza pentru un loc, la buget, la colegiul de medicina, in timp ce la scolile profesionale bate vantul. Profesia pe care tot mai multi tineri o ocolesc - VIDEO

Mai bine de doua saptamani de cand a inceput admiterea la scolile profesionale si colegiile din capitala, mai mult de sase absolventi concureaza pentru un loc la buget la colegiul de medicina in timp ce la scolile profesionale bate vantul. Cei mai multi absolventi se viseaza medici, specialisti in domeniul IT, bucatari, cofetari si mai putin sudori.