De la 1 septembrie profesorii vor avea un nou set de intructiuni dupa care se vor conduce cand vor da teme pentru acasa elevilor. Care sunt acestea - VIDEO

De la 1 septembrie elevii claselor primare nu vor petrece mai mult de 60 de minute pentru pregatirea temelor pentru acasa, iar cei care vor merge in clasa intai vor fi scutiti de sarcini in prima jumatate de semestru.

Natalia GRIU, CONSULTANT DIRECTIA INVATAMANT GENERAL MECC: ”Sa nu se faca abuz de sarcini scrise, memorari, dar teme creative, desen, elemente de caligrafie. Activitati care sa-l stimuleze pe copil sa lucreze in grup.”

Instructiunea elaborata de Ministerul Educatiei recomanda ca cei mici sa-si faca temele dupa 2 ore de la pranz, in ordinea descrescanda dificultatii, mai intai cele orale, apoi cele scrise. Totodata, acestia nu vor mai fi impusi in zilele de odihna sau in vacante sa faca teme pentru acasa.

Natalia GRIU, CONSULTANT DIRECTIA INVATAMANT GENERAL MECC: "E mult mai simplu sa dai sarcini identice si o lectie intreaga sa asculti tema pentru acasa, dar asta nu inseamna calitate in eductaie. In zilele de odihna, fara teme pentru acasa. Pentru perioada de vacanta, fara teme pentru acasa.”

In clasa a V-a elevii vor fi scutiti de teme in primele doua saptamani, asta pentru a le oferi timp de acomodare in treapta gimnaziala. Cei din clasa V-VI nu vor sta mai mult de o ora jumatate la pregatirea temelor, iar elevii din clasa a VII-XI pana la doua ore. Elevilii de la liceu vor sta doua ore si jumatate asupra temelor, iar recomandarile ce ii vizeaza tin mai mult de tipologia exercitiilor.

Natalia GRIU, CONSULTANT DIRECTIA INVATAMANT GENERAL MECC: ”Poti oferi teme pentru acasa 1/3 din volumul sarcinilor pe care le-ai realizat la clasa. Sarcinile nu pot fi mai complexe decat cele pe care le-ai exersat cu copilul.”

Calcularea timpului necesar pentru rezolvarea fiecarei sarcini ii va reveni profesorului. Una din noutatea surpriza este ca elevii de gimnaziu si liceu nu vor mai lua note negative la temele pentru acasa. In cazul unei pregatiri insuficiente profesorul va trebui sa explice inca o data tema. Pedagogii cred ca de vina pentru incarcarea elevilor cu teme sunt tot unii dintre colegi.

Lora GIRLEANU, DIRECTOR LICEUL ALECU RUSSO: ”Temele pentru acasa trebuie sa corespunda cerintelor nevoilor lor. O sa fie putin clasificate pe nivele unde copilul va fi implicat in activitati pentru pregatirea lui pentru societate.”

Nina Zaharovna este de mai bine de 30 de ani profesoara la clasele primare si crede ca scoala fara teme pentru acasa nu are viitor.

Nina ZAHAROVNA, PROFESOARA CLASELE PRIMARE: ”Un elev trebuie ca timp de o ora sau 1,20 sa faca toate sarcinile pentru acasa. Aceasta e normal. Ei reusesc. Temele pentru acasa sunt necesare. Parintii sunt pentru ca invatam copiii, cat mai mult cu atat mai bine.”

Aceasta spune ca si asa curricula a fost simplificata in ultimii ani.

Nina ZAHAROVNA, PROFESOARA CLASELE PRIMARE: ”Programa este mai slaba decat pana acum. In anii precedenti era mai incarcata, mai detaliata. Pentru un elev de nivel mediu ea este slaba.”

Instructiunea este in stare de proiect si este supusa discutiilor publice. Pentru scrierea ei responsabilii au consultat mai multi profesori, practicieni, psihologi, dar si un esantion de peste 1000 de elevi.

Pana pe 20 august cei de la minister asteapta recomandari, iar de la 1 septembrie documentul va intra in vigoare.