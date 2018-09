De la an la an avem tot mai putini studenti. Sute de locuri la buget si mii de la facultatile cu taxa raman neacoperite in universitatile din tara: "Au plecat in acest an peste hotare" - VIDEO

Chiar si dupa cele doua sesiuni de admitere, universitatile inca mai afiseaza locuri disponibile si sunt in asteptarea studentilor. Aproape 400 de locuri la buget si peste 6 mii de locuri cu taxa, raman libere.

Doina OSACI, CONSULTAT PRINCIPAL POLITICI IN INVATAMANTUL SUPERIOR: “Cele mai multe locuri ne-au ramas la inginerie, la stiintele educatiei, la arte si cat e de trsita situata la stiinte militare- 16 locuri care erau in trecut foarte solicitate.”

Desi ar putea studia gratis aceste meserii, totusi tinerii nu se prea grabesc sa le aleaga. Explicatii ar fi multe, principala este insa...

Doina OSACI, CONSULTAT PRINCIPAL POLITICE INVATAMANTULUI SUPERIOR: “Salariile sunt mici, dar se lucreaza la asta.”

Numarul mare de locuri disponibile se datoreaza si faptului ca anul acesta s-au inscris la facultate cu o mie de studenti mai putin decat anul trecut. Iar asta deoarece unii pleaca peste hotare.

Doina OSACI, CONSULTAT PRINCIPAL POLITICI IN INVATAMANTUL SUPERIOR: “7 procente au plecat in acest an peste hotare, dar si demografia este o problema, aceste realitati care trebuie luate in consideratie.”

Facultati ca dreptul, finante sau medicina raman a fi cele mai solicitate in ultimii ani. Viitorii juristi spun ca onorariile pe care ar urma sa le incaseze dupa absolvire, sunt principalele motive care i-au facut sa-si aleaga aceste meserii.

Asta in timp ce ultimele date ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca arata ca angajatorii au nevoie specialisti in alte domenii.

Marcela GRADINARU, SPECIALIST ANOFM: “Sunt specialistii invatamant, profesori, in domeniul medicinei. Cei care au terminat universitatea solicita domenii cum ar fi, contabilitate, avem foarte multi care solicita in domeniu juridic.”

Cele mai platite locuri de munca sunt cele din domeniul IT.

Marcela GRADINARU, SPECIALIST ANOFM: “IT, domeniul care poate sa ajunga pana la 30 mii, un farmacist pana la 20 mii.”

Potrivit datelor ministerului educatiei, in acest an, la buget au fost inmatriculati 4500 de tineri, in timp ce aproape 8 mii, vor plati taxa pentru studii. In total la cele 17 universitati s-au inscris peste 12 mii de studenti.