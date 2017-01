De la masa de sarbatoare direct la sanius. Sute de oameni, in mare parte, familii, au umplut partia de la Danceni - VIDEO

Distractie mare pe partia de la Danceni. La amiaza, era practic imposibil sa gasesti o sanie libera. Familii intregi sau gasti de prieteni au venit cu multa dispozitie buna si energie. Mai ales, ca ultimele zile au fost cam grele pentru stomac dupa mesele incarcate.

"Cu familia. Deoarece este zapada si a nins foarte frumos zilele acestea si de ce sa nu petrecem o duminica mai sportiva."

"Cu prietenii am venit, am decis sa ne distram si daca nu avem posibilitatea sa mergem la munte venim macar aici in Moldova."

"Pai in sfarsti a venit zapada, trebuie de vazut cum e zapada macar in ianuarie. // Cu fiica am venit sa-mi amintesc si eu cum a fost in copilarie."

Unii si-au adus chiar si patrupezii.



"Si pe dansul il scoatem iarna. El deobicei trage saniile."

Cele minus 13 grade de afara mai ca nu s-au simtit.





"Ma simt foarte bine si nu am inghetat deloc."



“Am venit catare sa servim un izvar, dar nu gasim izvar si nici sanii nu-s libere.”

"E cam frig, dar foarte bine."

"Eu deja m-am încălzit de pe punte. E aşa de bine de urcat pe ea, încât mi-e cald.”

"Iti place mami? - Da!"



"Foarte super."

Incantati de peisaj au fost si angajatii partiei de la Danceni, care au tot asteptat ninsorile.





“Ieri asa mai putintel, dar azi mai mult omat si mai multa lume. Cat o sa tina omatul atat o sa si lucram.”

Partia de la Danceni are o lungime de 400 metri si o latime de 2 metri. 100 lei pe ora costa intrarea.