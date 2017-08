De la nunta direct la spital. O mireasa si cel putin 23 de nuntasi s-au ales cu toxiinfectie alimentara dupa ce au petrecut intr-un local din Gratiesti: "Am mancat de toate. A doua zi am chemat ambulanta" - VIDEO

Vineri in jur de 150 de persoane au petrecut la o nunta intr-un local din Gratiesti. A doua zi mai multi nuntasi au inceput sa se simt rau.

Roman Istrati a ajuns la spital de boli infectioase din capitala, impreuna cu fiica sa.

Roman ISTRATI “Diaree, febra mare 39,5. Am baut niste pastile acasa nu ne-a ajutat. Foarte putin am mancat.”

Tot la spitalul Toma Ciorba din capitala este internata si mireasa, care ne-a spus ca a gustat din toate cate putin si nu-si poate explica ce s-a intamplat. Mirele se trateaza acasa. 23 de nuntasi printre care 4 copii au fost spitalizati. Cei mai multi pacienti sunt la Chisinau si Straseni, mai putini la Nisporeni si Soroca. Toti spun ca bucatele au fost gustoase.

"Ameteli, frisoane. De toate am mancat. Erau foarte bune. A doua zi am chemat ambulanta am vazut ca nu ma ajuta. La cate nunti nu am fost nu am patit asa ceva”.

Potrivit medicilor, majoritatea pacientilor acuza dureri in burta, frisoane si febra.

Paulina JUMBEI,SEF SECTIA NR.4, SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE TOMA CIORBA “Pacientii au fost adusi in situtaie semi-grava cu acuze la febra, crampe musculare, vome repetate”.

Proprietara restaurantului unde a avut loc nunta a refuzat sa vorbeasca in fata camerei, insa sustine ca toate bucatele au fost pregatite din produse proaspete. Femeia presupune ca nuntasii s-au intoxicat inainte de a ajunge la local. Ieri specialistii de la Centrul de Sanatate Publica au fost in inspectie.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV “Dupa ce oamenii au ajuns la spital cu intoxicatii, activitatea restaurantului a fost suspendata, cel putin pentru 5 zile, cand vor fi gata analizele de laborator.Astfel ca la poarta localului, astazi sta lacatul.”

Olga VOLCOVSCHII, SEF ADJUNCT DIR. CONTROL SI SUPRAVEGHERE, SANEPID “S-a constat nereguli. Incaperile de produceri nu erau amenejate conform fluxului de productie, nu se respecta pastrarea produselor, o parte din mese nu erau cu suprafata igienica, inventarul nu era marcat”.

Inspectorii au fost prelevat probe din bucatele pregatite la nunta.

Olga VOLCOVSCHII, SEF ADJUNCT DIR. CONTROL SI SUPRAVEGHERE, SANEPID “Din cele 16 bucate pregatite s-au prelevat probe diurne doar la 8 feluri de bucate. Nu tot personalul avea trecut examenul anual. Din 11, 2 persoane nu au prezentat fisele.”

Potrivit celor de la Sanatate publica numarul persoanelor intoxicate ar putea creste. Restaurantul va fi redeschis abia dupa ce vor fi gata analizele de laborator si inlaturate neregulile. Administratoarea localului spune ca acum este post si in urmatoarea perioada nu este programata nici o ceremonie.