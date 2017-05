De la ZOO, la reanimare. Un copil de un an a ajuns la spital dupa ce ar fi cazut peste el o creanga: "A cazut ca o sageata". Ce spun parintii micutului

Un copil de un an a ajuns in stare grava la spital din cauza unei crengi, care ar fi cauzt peste el in timp ce era cu parintii la gradina zoologica. Potrivit medicilor copilul s-a ales cu mai multe fracturi la cap, dar si cu o contuzie cerebrala. Tatal micutului sustine ca creanga prabusita peste ei avea aproape 2 metri, insa administratia spune ca aceasta are doar 51 de cm si ar cantari 20 de grame.