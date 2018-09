De lucru este, dar nu are cine sa munceasca. Angajatorii se plang ca de la un an la altul le este tot mai greu sa gaseasca oameni dornici sa lucreze: "Lumea pleaca peste hotare" - VIDEO

De lucru este, dar nu are cine sa munceasca. Angajatorii se plang ca de la un an la altul le este tot mai greu sa gaseasca oameni dornici sa lucreze. Principala cauza este migratia, spun cei de la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca. Prin urmare, cererea de angajati e in continua crestere, iar locurile vacante - tot mai multe.