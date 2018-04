De Pastele Blajinilor nu se intind mese in apropierea mormintelor si nu se bea cat pofteste inima. Cand plecati acasa, aveti grija sa nu lasati mizerie in urma, spun administratorii cimitirelor - VIDEO

Daca inainte de Pastele Blajinilor toata lumea are grija sa faca ordine printre morminte, atunci dupa pomenire, pe acolo bantuie mizeria. Administratorii cimitirelor se plang ca an de an sunt nevoiti sa stranga gunoiul lasat in urma de oameni.

Eni PAVEL, DIRECTOR CIMITIR, SFANTUL LAZAR: "Macar sa le puna intr-o punga ceva, dar ei le arunca pe tot teritoriul cimitirului"

Totodata, cei din administratie ii indeamna pe oameni sa nu intinda mese doldora de bucate in preajma mormintelor si sa nu consume mult alcool.

Maria ROMANESCU, ADJUNCT IM "COMBINATUL SERVICII FUNERARE": "Aici ii comemoram, mesele pompoase se fac in alte localuri si cul alte destinatie.Este bine sa se comemoreze intr-un mod civilizat, modest."

E important si cu ce flori veniti sa pomeniti rudele trecute la cele vesnice. Ar fi bine sa alegeti flori vii, in locul celor artificiale.

Maria ROMANESCU, ADJUNCT IM "COMBINATUL SERVICII FUNERARE": "Florile vii nu polueaza atmosfera chiar daca raman pe mormant este util solului, florile artifiaciale creaza incomoditati."

Atentie si la lumanari! Ele trebuie stinse si aruncate la tomberon.

Maria ROMANESCU, ADJUNCT IM "COMBINATUL SERVICII FUNERARE": "In anii trecuti au fost mici cazuri cand au fost incedii, pentru ca cineva a servit un pahar mai mult a lasat o lumanre aprinsa. Iar cand pleca acasa sa fie totul curat."

In acest an, in cimitirele din capitala vor fi amplasate mai multe tomberoane, comparativ cu anul trecut. Totodata, pentru a fi pastrata ordinea, autospecialele vor evacua gunoiul pe parcursul zilei de maine si luni.