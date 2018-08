De Sfanta Maria in mai multe localitati din tara a fost sarbatorit hramul. A rasunat muzica, iar oamenii au pregatit mese pline cu bucate si au asteptat oaspeti - VIDEO

Curtea familiei Chiorescu din Sangera era astazi plina de oaspeti. Eliza Chiorescu s-a intors ieri din Italia, pentru a sarbatori impreuna cu cei trei fii, nurorile si nepotii. A intins o masa doldora de bucate, chiar in fata casei.

Femeia spune ca vine acasa doar o data pe an. Si-ar fi dorit sa nu mai plece in strainatate, insa recunoaste ca nu are de ales.

Eliza CHIORESCU: “Ii foarte greu in strainate,am venit pentru cateva saptamani stau un puc in sanul familie cu nepotii. Aici te simti cineva, acolo asa.”

Si pentru ca dorul a fost mare, discutiile parca nu mai conteneau. De dimineata, la Sangera a rasunat muzica de sarbatoare. Cele mai mari surprize ii asteapta pe localnici spre seara, ne-a asigurat primarul.

Cei mai curajosi tineri si-au masurat puterile la competitii sportive, care au devenit o traditie de hramul orasului. La final, si-a facut aparitia si deputatul democrat, Constantin Tutu, care insa nu a stat mult la eveniment.

Competitii sportive traditionale au avut loc si la Drochia, care tot a sarbatorit hramul. Tinerii s-au intrecut la tranta.

Invingatorul, care este si antrenor de arte martiale, a plecat acasa cu premiul mare-un berbec. Cei care au luat locul doi si trei s-au ales cu doi cocosi. Locuitorii din Drochia au impanzit centrul orasului, dar si parcurile din apropiere. Copiii s-au distrat cat au putut.

Au sarbatorit astazi hramul si satenii din localitatea Drochia.

„La multi ani, Drochia!„