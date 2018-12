De ziua ei, Natalia Gordienko pregateste un concert grandios. Emisiunea Sounds Goood din 08.02.2018 - VIDEO

Natalia Gordienko pregateste un concert grandios, chiar de ziua ei de nastere. Spune ca si-ar dori sa faca un show ca la Beyonce sau J.Lo, insa este imposibil. Afla de ce! Totodata, artista povesteste unde a petrecut Revelionul anii precedent si ce traditie are, in fiecare an, la miezul noptii.