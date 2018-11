De Ziua Internationala pentru Eliminarea violentei impotriva femeilor, mai multe ONG-uri au impartit pliante in centrul capitalei. Ce mesaj contin acestea - VIDEO

Cu un ceai fierbinte si pliante informative, in scuarul Europei din Gradina Publica Stefan Cel Mare, trecatorii au primit consultatie juridica gratuita in ceea ce priveste violenta in familie. Vera spune ca in familia sa toate probemele se rezolva fara violenta, insa cunoaste multe femei care au acum viata distrusa din cauza ca au fost batute de soti.

Vera: “Acum spune sa sune la 112. Trebuie sa ceara ajutor, dar ele nu cer pentru ca le este frica de barbati, sunt agresivi dupa.”

Victor spune ca femeile trebuie sa uite de rusine atunci cand sunt maltratate si sa ceara ajutor.

“Cateodata e destul de grav, sigur ca trebuie de luptat. Femei, copii sunt deobicei cei mai maltrati in famile, ar trebui ca cineva poate sa-i apere. Trebuie sa te adresezi daca e violent, sa iti schimbi viata.”

Ajuns la cei 79 de ani, Adriana spune ca a intalnit multe femei care au fost batute si injosite, dar nu cereau ajutor de frica. Isi doreste ca oamenii sa fie mai buni, iar copii sa nu mai fie martorii scenelor violente din familie.

Adriana LUTECATER: “Cel mai groaznic este ca educa si cei mai mici care vor creste vor face tot asa, e dureros de tot, numai bunatatea poate sa stopeze chiar si cu acel care e agresiv.”

Potrivit reprezentantilor PROMO-LEX, victimele violentei trebuie sa ceara ajutor fara frica.

Alexandru POSTICA, AVOCAT PROMO-LEX: “In primul rand trebuie sa nu tacem ca este un act de violenta in familie. Incurajam familiile sa nu tolereze violenta precum si barbatii sa sesizeze orice caz de violenta in familie.”

De la inceptul anului in tara noastra au fost inregistrate in jur de 2000 de cazuri de violenta in familie.