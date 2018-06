Din cauza salariilor mici, sute de sate din Moldova nu au medici de familie. Oamenii se plang ca pentru o consulatie, trebuie sa parcurga kilometri intregi pana in satele vecine ori spitalele raionale: "Ne cumparam pastile, bem ceaiuri" - VIDEO

In secolul XXI, medicina lipseste in numeroase sate din tara. Acolo, nu gasesti un medic de familie, nemaivorbind de un punct medical. Oamenii se plang ca pentru o consulatie, trebuie sa parcurga kilometri intregi pana in satele vecine ori spitalele raionale. Salariile mici si conditiile proaste de munca ii trimit pe specialisti, de cele mai multe ori, peste hotarele tarii.