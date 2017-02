Din cauza salariilor mizerabile, gradinitele din capitala duc lipsa de angajati - educatorii sterg podele si spala vesela. Parintii cer majorarea lefurilor - VIDEO

Angela Navaloaca a ramas de trei saptamani fara ajutor. In grupa lipseste si a doua educatoare. Asa ca ea e singura in fata a 33 de copii.



Ea le aduce mancarea.



Dupa asta, educatoarea care in tot acest timp i-ar fi putut atrena intr-o activitate, le serveste masa.



Dupa gustare, micutii isi vad singuri de treburile lor, in timp ce educatoarea e nevoita sa stranga masa si sa spele vesela.



Si asa toata ziua.

Angela NAVALOACA, EDUCATOARE GRADINITA 227: “Eu sterg praful, eu spal podelele, eu ii imbrac si tot eu le pun masa si spal vesela.”



Abia dupa toate astea, doamna isi lasa halatul si se transforma intr-o adevarata educatoare.



Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: „Dupa un munte de treburi, educatoarea ajunge la jocuri sau activitati sleita de puteri. Iar problema nu e doar in aceasta grupa. Din cauza lefurilor mici, ajutorii de educatori vin si pleaca – unii chiar dupa primul salariu, care oficial de 1060 de lei! mai mic decat minimul de existenta care constituie 1800 de lei (1813 lei).”



Oxana GISCA, DIRECTOARE GRADINITA 227: “Fluxul de cadre este foarte mare, ne lipsesc si educatori si paznici si ajutori de educatori, abia am reusit sa gasim bucatar si ajutor de bucatar.”



Dna Valentina este o exceptie - e dadaca de cand se tineminte. E una din putinele care nu pleaca, asa ca a prins-o pensia in gradinita.

Valentina TIGANOVA, AJUTOR DE EDUCATOR: “Am 1500 de lei. La ce va ajung? Ei, ma duc o data la piata si s-a dus salariul. Noroc ca mai am pensia.”



In gradinita nu se ajung nici educatori. Sa faci universitate si sa primesti 2900 de lei e umilitor (2955 salariu de baza educator). Cei cu studii medii primesc 2680 de lei. Asa ca educatorii angajati fac norma dubla - cate cel putin 12 ore pe zi. Din aceasta cauza procesul de educatie are de suferit.



Aceeasi situatie este in multe gradinite. In plus nu se ajung asistenti medicali, bucatari sau ajutori de bucatari. Asta i-a revoltat pe multi parinti. Solidarizati pe facebook in Grupul Parintilor Solidari, acestia au lansat o petitie prin care cer sa fie majorate salariile angajatilor tehnici din institutiile prescolare.



Ala REVENCO, ADMINISTRATOAREA GRUPULUI: “Cerem ca salariile lor sa fie majorate cel putin pana la minimul de existenta.”



PARINTE : “Ne ingrijoreaza faptul ca ne lasam copiii in grija unor oameni frustrati de propriile lor probleme financiare.”



Potrivit directiei Educatie Chisinau numai in capitala nu se ajung 260 de educatori, 290 de ajutori de educator si peste 70 de bucatari. Petitia parintilor are deja circa 1500 de semnaturi online si va fi expediata Ministerului Educatiei si Guvernului la mijlocul lunii februarie.