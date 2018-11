Din muncitor in constructii - proprietar de restaurante in Londra. Povestea unui moldovean care a deschis trei localuri in capitala Angliei: "Avem mamaliga si tocana, dar si vin moldovenesc" - VIDEO

Adrian a plecat in Marea Britanie la varsta de 10 ani, impreuna cu parintii. Ajunsi acolo si-au inceput viata de la zero. Tatal sau lucra in Moldova ca profesor, iar la Londra munca in constructii le aducea un venit. Ambitios din fire, Adrian si-a convins parintii sa-si deschida o afacere in acest domeniu si le-a reusit.

Adrian DULGHER, OM DE AFACERI: “Unde spune ca a muncit in constructii sau ceva legat de asta”

Visul sau, insa, era sa aiba propriul restaurant. Asa ca a facut totul pentru a-l indeplini. Acum, la cei 32 de ani, Adrian conduce trei restaurante, unul dintre care se afla nu departe de Palatul Buckingham, resedinta familiei regale britanice.

Adrian DULGHER, OM DE AFACERI: “Am zis sa pun ceva care arata traditia noastra de acasa, sa arat ca-s moldovean. Am pus mamaliga si tocana.”

Iar pe langa asta, in meniu a inclus si vin moldovenesc.

Adrian DULGHER, OM DE AFACERI: “Apropo avem si un vin din Republica Moldova".

S-a gandit de multe ori ce ar face daca s-ar intoarce la Chisinau. Iar primul gand este sa-si deschida si aici un local.

Adrian DULGHER, OM DE AFACERI: “Acuma eu vad ca toti se duc si iese din parc, cea mai buna idee ar fi sa pun ceva a inceput. Ca toata lumea sa intre si sa iasa, restul depinde de produsul pe care-l vinzi.”

In timpul liber, Adrian merge la sala de karate...

iar ce ii place cel mai mult este sa antreneze copiii.

Adrian DULGHER, OM DE AFACERI: “De cand eram copil si pana acuma si tot ma ocum cu karate. E un lucru ce vine din inima.”

Tot din inima vine si dorinta de a munci, pentru ca doar asa iti poti construi un viitor, spune el.