Din Ungaria pana in Republica Moldova. Un cocostarc a ales sa-si faca cuibul tocmai la Edinet: surprinza de care au avut parte membrii pentru protectia pasarilor - GALERIE FOTO

Membrii "Societatii Pentru Protectia Pasarilor si a Naturii" spun ca au avut parte de supriza in cadrul recensamantului cuiburilor de cocostarci din Moldova.

Intr-un comunicat al societatii, se arata ca in cuib au fost gasiti si 4 pui. Tot acestia si-au dat seama ca pasarea vine din Ungaria dupa inelul de la piciorul stang in care este scris un cod.

"Inelarea pasarilor este o metoda folosita inca din secolul 19 ce are scopul de a urmari traseul pe care il parcurg pasarile salbatice de-a lungul vietii si pentru a afla speranta de viata a acestora. Inelarea reprezinta marcarea păsărilor prin ataşarea în jurul piciorului a unui inel de metal sau de plastic, care conţine un cod alfa-numeric unic, pe baza caruia se poate afla de la centrala ornitologica din tara in care a fost inelata pasarea date precum: specia, sexul, data si locul capturarii sau persoana care a facut inelarea. Pentru pasarile mari, care sunt greu de capturat ca adulţt, se practica inelarea puilor inainte de a parasi cuibul, iar acest lucru permite observarea numărului de pasari care ajung la maturitate.", se arata in comunicat.

Cocostarcul, sau barza alba, este o pasare fidela cuibului sau, revenind an de an in acelasi loc. Totusi, exista putine sanse ca puii sa cuibareasca in apropierea cuibului parintesc. De obicei, acestia vagabondeaza in grup, in primii ani de viata, acoperind uneori distante impresionante si ajungand in tari situate departe de locul lor de origine. Acesta este si cazul cocostarcului din Parcova, care a ales sa se stabileasca in afara Bazinului Carpatic, la o distanta de 682 km de la cuibul parintesc (in linie dreapta). Potrivit colegilor din Ungaria, exista 7 cazuri de acest gen documentate in momentul de fata, iar cel din Moldova este al 8-lea.

In anul 2017, ca urmare a desfasurarii Recensământului cuiburilor de cocostârc în Republica Moldova, au fost înregistrate 264 cuiburi şi au fost înregistraţi 352 de pui.