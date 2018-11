Dirijorul Andriano Marian a adunat 20 copii din diferite raioane ale tarii si le-a dat sansa sa cante pe una dintre cele mai mari scene din capitala - la Sala cu Orga. Totul a pornit inca din vara, iar intreaga activitate a fost filmata - VIDEO

Liza are 12 ani si canta de cand se tine minte. Nu merge la o scoala de arte, insa spune ca are un profesor bun la casa de cultura din Ciocalteni, acolo unde traieste. In luna iulie a devenit membru al acestui proiect, iar sa cante pe scena de la Sala cu Orga a fost cea mai mare realizare a sa de pana acum.

Liza MARTIAN, PARTICIPANTA: "Cand am vazut ca sala este foarte foarte mare nu ma simteam in apele mele. Ma simteam cu totul in alta parte, mi se parea o tara diferita.“

Andriano Marian este dirijorul care a pus la cale totul. Inainte de a da start proiectului, a mers sa-i cunoasca pe copii. Dintre cei 60 de candidati, au fost alesi doar 20 de copii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani. Ei au stat impreuna la o tabara timp de sapte zile. Atat au avut la dispozitie ca sa invete cateva piese, sa formeze un cor, dar mai ales o echipa.

Anastasia CHELOVCAEA, PARTICIPANTA: “A fost un moment cand fetele nu stiau engleza si trebuiau sa scrie in limba rusa ca sa invete cuvintele, era foarte haios.”

Copiii recunosc ca au asteptat momentul cand se vor reintalni si vor canta, din nou, pe o scena.

“A fost un monet cand Adrian a zis ca ne vom mai intalni si iata am ajuns la acest moment. Eram foarte fericit, nu puteam sa astept aceasta sambata, toata saptamana am asteptat.”

Toate pregatirile se faceau sub luminile camerelor de luat vederi, asa ca autorul proiectului s-a gandit sa faca si un filmulet. Astazi, copiii l-au privit, iar unii au plans de bucurie.

Livia GIDLEANU, PARTICIPANTA: “Prima oara ne uitam unii la altii, unul mai mare, unul mai mic si cam necunoscuti dar ne-am imprietenit. Aveam foarte mari emotii.“

Adrian spune ca ideea i-a venit dupa ce a participat la un proiect asemanator in Cehia.

Andriano MARIAN, DIRIJOR: “Am colaborat cu anumiti oameni din diferite raioane, dar conditia a fost sa nu fie copii care stiu neaparat muzica. Si atunci ne-au trimis noua video si pe cei care am crezut ca vor fi beneficiarii proiectului noi am fost la ei acasa.”

Proiectul a fost sponsorizat de UNICEF, iar rezultatul a intrecut toate asteptarile celor care au sustinut acesti copii.

Desiree JONGSMA, REPREZENTANTA UNICEF IN MOLDOVA: “Sunt impresionata de cat de talentati sunt acesti copii. Moldova are talente. Eu am ramas impresionata de cat de repete s-au integrat ei in cor si au aratat aceasta performanta.”

In luna decembrie copiii vor mai avea parte de o surpriza – toti vor canta pe scena Palatului National “Nicolae Sulac”.