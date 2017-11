Disputa la o gradinita din capitala. O mama spune ca fiul ei de 5 ani este discriminat si neglijat de educatoare, pentru ca ea refuza sa achite taxe. Ce spune directoarea - VIDEO

Conflictul s-a aprins azi dimineata cand femeia a primit de la niste parinti o poza din grupa in care copiii se pregatesc pentru un eveniment distractiv. Toti sunt costumati, in afara de unul – fiul ei.

“Eu am intrebat cum trebuie sa vina copilul maine la distractie, ea mi-a spus ca nu trebuie nimic si abia astazi am aflat ca el trebuia imbracat in costum. Eu imi imaginez cum s-a simtit copilul meu si cat de afectat a fost.”

Iulia, care ne-a rugat sa-i protejam identitatea, ne-a spus ca ciul ei este discriminat din momentul in care, acum doi ani, ea a refuzat sa mai achite bani in fondul grupei, considerand aceste plati ilegale.

“Parintii colecteaza cate 600 de lei pe luna. Eu nu platesc, iar de atunci copilul meu este marginalizat. L-am surprins o data afara in frig fara caciulita in timp ce toti copiii erau cu caciuli.”

Am incercat sa obtinem o reactie de la educatoarea vizata, dar aceasta a refuzat sa discute cu noi, motivand ca nu are ajutor de educator si nu reuseste. Directoarea este cea care I-a venit in aparare.

Cat despre platile care s-ar colecta in institutie, sefa gradinitei spune simplu:

Dina PAVALEANU, DIRECTOARE GRADINITA NR 32: “Nu stiu.”

Dupa care revine cu o precizare:

Dina PAVALEANU, DIRECTOARE GRADINITA NR 32: “Nimeni nu achita nimic.”

In timpul discutiei noastre cu directoarea in biroul sau au intrat cateva mame ai caror copii frecventeaza aceeasi grupa. Ele spun ca nu e nici vorba de discriminare.

Alti parinti din grupa respectiva pe care I-am intalnit afara ne-au spus, totusi, ca bani se platesc.

“Noi platim cate 400 de lei, dar asta e absolut benevol.”

“Noi am cerut sa contribuim pentru ca copiii sa aiba conditii mai bune.”

Intre timp, Iulia, care este si administratoarea unui grup pe facebook care lupta impotriva coruptiei in gradinite si scoli, sustine ca nu va lasa cazul asa si ca se va plange in mai multe instante carora le va cere ca educatoarea sa fie pedepsita.

“Voi scrie si la Consiliul Antidiscriminare pentru ca asa nu se poate.”

In gradinita nu este o asociatie a parintilor ne-a spus directoarea institutiei, aceasta urmand a fi creata in curand.