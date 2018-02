Doi caini husky din Moldova au facut spectacol pe troienele din Romania. London si Gaz s-au intors acasa cu medalii - VIDEO

Alexandr Coval, impreuna cu patrupezii sai London si Gaz s-au intors de curand acasa cu un trofeu. Au ocupat locul doi la cea de-a doua editie a concursului de sanii trase de caini nordici “Drumul Romanilor din Pasul Tihuta. Cei doi caini s-au intrecut cu rivalii lor din alte 7 tari, care au fost inhamati la sanii.

Alexandr COVALI: “Noi am participant in categoria de skioring, asta inseamna alergare pe skiuri cu cainele si categoria sania trasa de doi caini. Premiile au fost banesti ceea ce ne-a fost foarte placut.”

La concursul de sanii trase de caini, Alexandr Covali a facut echipa cu membrii Clubului de Caini Husky fondat de el “Eroii Nordului” din Chisinau. Deja de mai multi, impreuna cu mebrii clubului reuseste sa ocupe locurile de frunte la competitiile internationale.

Alexandr COVALI: “La skijoring ne-am clasat pe locul intai si doi cu echipa noastra. De obicei dupa competitii ii asteapta un bonus. Ii laudam si le oferim ceva gusos.”

In raitingul celor mai iuti caini in Ucraina Gaz este pe locul al doilea, iar in Romania pe locul 2-3. London si Gaz sunt destul de inteligenti isi inteleg stapanul dintr-un singur gest. Desi nu pot fi impusi sa faca ceva, uneori pot fi destul de rebeli, insa atitudinea afectuoasa a stapanului ii determina sa se supuna.

Alexandr Covali, imparte apartamentul sau cu cei doi caini. Mai mult decat atat acestia isi au locul lor de cinste si pe bancheta din spate a automobilului.

Insa dincolo de toate acestea cainii sunt disciplinati si merg la antrenamente, in special inainte de competitii.

Alexandr COVAL: “Noi ne atrenam de 3 ori pe saptamana inaite de competitii, curand vom avea o competie care se desfasura 3 zile la rand in Slovacia, asta inseamna ca trebuie sa ne atrenam si noi trei zile la rand, doua zile de odihna si iar trei zile la rand.”

Anul trecut la prima editie a concursul de atelaje canine Alexandr Covali a luat locul I la proba de skijoring, parcurgand 11 km pe schiuri tras de cainii sai. El spune ca dragostea pentru animale vine din copilarie, insa a inceput sa practice sportul cu patrupezii, acum sase ani cand l-a cumparat pe Gaz.

De atunci a inceput sa atreneze si caini prietenilor pentru a merge cu ei la competii, iar in curand va deschide la Chisinau o sala de sport pentru caini.