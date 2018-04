Doi drumari din capitala au fost raniti intr-un accident, produs pe o strada de la Botanica. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Accidentul s-a podus astazi in jurul orei 12.00 pe strada Valea Crucii din capitala. Camionul de model ZIL al intreprinerii municipale Exdrupo era pacat marginea drumului, la cativa metri de trecerea de pietoni cand a fost izbit de un camion. Soferul autospecialei spune ca nu a vazut cum s-a intamplat totul pentru ca nu se afla la fata locului.

SOFER VAZ: “Nu stiu nimic, eu eram la masa. Eu lucratorii duc.”

Soferul camionului Kamaz, in varsta de 33 de ani, sustine ca a incercat sa evite impactul cu un automobil care se venea din sens opus. Cand a virat a lovit Zilul. Este indignat de faptul ca nu a vazut vreun indicator care sa-l anunte ca in zona s-ar face lucrari de reparatie.

SOFER CAMAZ: “Normal ca atunci cand se fac niste lucrari de drum trebuie sa fie… -Nu era nici un semn ca s-ar lucra? -Nu era nimic.”

In urma coliziunii pe carosabil s-au imprastiat uneltele de munca si s-a prelins smoala. Timp de cateva minute circulatia in zona a fost dificila.

MARTOR: “Am auzit o bubuitura. -Era un semnalizator ca se lucreaza? -Nu mai era nici un semnalizator.”

MARTOR: “Masina statona la margine, muncitorii faceau masa. Camazul venind, ceva nu a calculat si a tamponat masina.”



In momentul accidentului in masina de la Exdrupo se aflau doi barbati in varsta de 38 si 57 de ani. Acestia au fost transportati la spital. Unul din ei a ajuns la neurochirurgie cu lovituri la cap, iar celalalt a suferit leziuni ale aparatului locomotor.

Vlad ACCIU, OFITER DE URMARIRE PENALA: “Daca vor fi careva vatamari medii vom porni o cauza penala, in cadrul careia vom stabili toate circumstantele.”

Oamenii legii nu au vrut sa ne spuna daca masina drumarilor era parcata regulamentar sau nu. Seful intreprinderii Exdrupo a precizat ca in zona erau programate lucrari de reparatie, dar sustine ca nu stie de ce nu s-a instalat un indicator temporar.