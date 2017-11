Povestea de dragoste dintre doi orfani care incearca sa supravietuiasca dupa ce au crescut in internate: se au doar unul pe altul si o cocioaba, insa spera ca intr-o zi vor fi o familie indestulata - VIDEO

Anastasia si Ion ne-au invitat in cocioaba in care se adapostesc de asta vara. In casa e totul vechi, dar foarte curat.

El are 20 de ani, iar ea 21. Ambii au crescut in centre de plasament. Niciunul nu are pe nimeni pe lume. Parintii lor s-au stins inca de cand erau copii.

S-au cunoscut acum doi ani, fiind voluntari ai unei organizatii. Iar cand Anastasiei i s-a cerut sa paraseasca apartamentul social in care statea, el n-a lasat-o pe drumuri, a chemat-o aici in casa mostenita de la bunicii sai.

Indemnizatia ei de orfana s-a transformat imediat in cateva geamuri, tapete, ciment si o plita. Cu astea au pornit la drum. Ea si-a injghebat o bucatarie in antreu. Si in zilele cand au din ce face mancare se aseaza impreuna la masa. Masa fiind... unicul lor scaun. In rest n-au nimic – nici mobila, nici electrocasnice – nici n-ar avea la ce sa le foloseasca – nu au curent electric.

Ion este acum student la colegiul veterinar din Edinet. Pentru ca invata bine, primeste o bursa, zice el bunisoara. Din asta se intretin. Nastea a absolvit scoala profesionala, devenind frizer. In sat lucreaza ce apuca si are grija de gospodarie. In ultimele zile a carat de pe dealuri de-ale focului.

Iar vara a facut rezerve ca sa aiba ce scoate din beci la iarna. Si gradina au de gand s-o lucreze. Acum, insa, e plina de pietre. Inainte de a se stinge, parintii lui Ion pornisera o casa noua. Dar nu au mai ridicat-o.

Ion are de gand sa duca la bun sfarsit planul parintilor, impreuna cu Nastea. Si oricat de grea e saracia in care stau, nu uita sa se bucure unul pe altul.

“Cand am fost la oras, eu I-am luat de pe marginea drumului Nastei acest buchet. Din bursa isi ajunge si de flori? Dar am vrut sa se bucure si ea macar putin.”

Si sa-si aminteasca ori de cate ori au ocazia ca fericirea lor poate invinge toate incercarile vietii.

“E greu, dar suntem fericiti!”

De la autoritatile locale nu au niciun sprijin.

ASISTENTA SOCIALA: “Dar ei nu sunt inregistrati in satul nostru si de asta nu putem sa-i ajutam.”

Asa ca de un loc de trai care sa le fie asigurat de autoritati nici nu s-a discutat, asta desi legea cu privire la locuinte adoptata in 2015 prevede ca orfanii care ating varsta de 18 ani au dreptul sa primeasca o locuinta sociala.