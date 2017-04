Domeniile in care se cauta 2000 de viitori salariati. Posturile vacante au fost expuse la targul de cariere care are loc in aceste zile in capitala - VIDEO

In acest an la targul de cariere si-a facut loc si gigantul magazin online Amazon. Compania americana recruteaza tinerii specialisti din Moldova in domeniul IT si marketing. Daca acestia vor fi angajati, ei vor fi nevoiti sa se mute la Iasi. Chiar sis asa doritori, erau destul de multi.

"In Republica Moldova am incercat, din pacate salariile sunt foarte mici vreau ceva inafara. Am fost clienta timp de 6 luni a magazinului Amazon mi-a placut deservirea si de ce nu as vrea sa incerc si eu sa vand.”

Si reteaua Kaufland este in cautarea angajatilor, care ar accepta sa mearga in Romania ca sa munceasca in magazinele din Timisoara si Sibiu. Companiile le ofera posibilitatea de a castiga salarii pornind de la 3 mii de lei pana la cateva sute de euro, in functie de pregatire, experienta si domeniul solicitat.

Corina BRANDUSAN, PR MANAGER TARGUL DE CARIERA "Avem companii care recruteaza pentru Romania sau pentru alte tari din Europa. Domeniile sunt cele mai diverse de la it, inginerie productie tehnica pana la vanzari, comunicare relatii cu publicul."

Cei care vor sa ramana in tara pot opta pentru un post de expert principal la Banca Nationala sau consultant superior la Ministerul Finantelor.

Natalia ZABOLTNII, REPREZENTANT BANCA NATIONALA A MOLDOVEI "La moment avem peste 40 de posturi vacante in diverse domenii. Fiecare post are cerintele sale studiile sunt in domeniul tehnologic si economic.”

Iurie PASINSCHI, SEF DIRECTIA RESURSE UMANE MINISTERUL FINANTELOR "La moment noi avem peste 15 locuri vacante este vorba de functie publica, procedura este clasica de concurs.”

Persoanele, care nu lucreaza nu prea dau buzna sa se angajeze, iar cei care detin un post de munca vor sa-si gaseasca altul. Cam acestea sunt tendintele pe piata, potrivit organizatorilor targului, care si mai nou au infiintat asa numitele stand-uri de demisii. Acolo oamenii sunt consultati de un psiholog, care ii ajuta sa inteleaga in ce domeniu li s-ar potrivi sa munceasca si daca e momentul sa faca o schimbare.

Valentina SAVA, PSIHOLOG, TARGUL DE CARIERE "Ei trebuie sa completeze acest test, vedem care categorii de personalitate sunt predominante si in functie de categorie vedem ce domenii li s-ar potrivi. De exemplu persoanele care au un scor mai ridicat la nivelul social ar fi indicat sa lucreze cu oamenii.”

"Eu am luat broşurile şi voi citi acasă pe urmă voi expedia CV-ul meu.”

“Sunt angajat si este ok, dar mai fac un reserch pe piata muncii ca sa vad daca este ceva ce m-ar interesa pe viitor pana cand nu caut ceva anume.”





Targul de cariere se afla la cea dea X-a editie. Evenimentul se desfasoara la Palatul National “Nicolae Sulac” si va dura doua zile. Potrivit Biroului National de Statistica, in 2016, in Moldova erau 53 de mii de someri, cu 8000 mai putini decat in 2015. Cei mai multi dintre acestia sunt barbati.