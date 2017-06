Doua cazuri de rabie, confirmate in Republica Moldova: infectia a fost depistata la o vulpe si o pisica. Se transmite si la oameni. Semnele infectarii

Potrivit celor de la ANSA:

Pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 2 cazuri pozitive de rabie, confirmate de secţia virusologie, I.P.CRDV

- la o pisică în raionul Comrat;

- la o vulpe în raionul Edineţ.

Despre rabie

Rabia (turbarea) este o boala produsa de un virus si care afecteaza sistemul nervos central (creierul si maduva spinarii) atat la animale cat si la oameni. Animalele infectate cu acest virus pot raspandi boala prin intermediul salivei sau contactului cu tesutul cerebral.



Oamenii pot dobandi boala in urma muscaturilor, produse atat de la animale salbatice cat si domestice. Datorita programelor largi de vaccinare impotriva rabiei, afectiunea este din ce in ce mai rara in tarile dezvoltate, fiind insa mult mai comuna in statele in curs de dezvoltare.

Simptome la animale

Animalele infestate pot manifesta simptome vizibile sau tulburari de comportament. Animalul care a muscat o persoana si care s-a comportat sau se comporta ciudat poate fi infectat cu virusul rabic. Este importanta urmarirea, pe cat este posibil, a animalului respectiv pentru a putea oferi un tratament corespunzator si la momentul oportun oricarei persoane care a intrat in contact cu animalul respectiv.

Este foarte posibil ca un animal sa aiba rabie daca prezinta urmatoarele semne:



- lipsa fricii de oameni, mai ales la animalele salbatice

- atitudine timida la un animal de casa care era de obicei prietenos

- neliniste, excitabilitate, agresiune sau schimbari bruste de comportament

- salivare in exces

- animale active noaptea (lilieci, ratoni si sconcsi) care devin active in timpul zilei

- consumul de substante care in mod normal nu sunt comestibile (pica)

- paralizie, care uneori poate fi unicul semn.

Simptome la oameni

Perioada tipica de incubatie a virusului rabic este de 4-6 saptamani. In aceasta perioada, de obicei nu este prezent nici un simptom al bolii. Primele simptome care apar includ durerea si amorteala la locul muscaturii, urmate apoi de simptomatologie vaga, care poate apare in multe alte afectiuni si care includ:

- febra

- tuse sau senzatia de gat uscat

- durere, arsura, mancarime, furnicaturi sau amorteala la locul muscaturii sau al expunerii initiale

- durere abdominala

- anxietate sau neliniste care se accentueaza si poate evolua spre agitatie extrema

Simptomatologia ulterioara este mai specifica si poate include:





- perioade alternante de comportament normal si comportament bizar sau neobisnuit (anxietate, halucinatii, delir);

- frica de apa (hidrofobie) sau frica de aer (aerofobie);

- spasme musculare la nivelul muschilor fetei, gatului sau diafragmului, urmate de convulsii;

- paralizia, care este adesea singurul simptom, se dezvolta in cazul unei forme de rabie mai putin obisnuita, rabia paralitica, care apare dupa muscatura liliecilor vampir;

- fluctuatii mari ale temperaturii corporale, pulsului si presiunii sangvine;

- coma, insuficienta cardiaca si respiratorie.