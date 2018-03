Doua femei care isi duc copiii la un liceu din capitala se plang ca micutii lor sunt discriminati si chiar umiliti. Se intampla dupa ce ele ar fi refuzat sa mai achite bani la scoala: "Copilul nu este observat" - VIDEO

Aceasta femeie, care ne-a rugat sa-i protejam identitatea, povesteste ca fiica sa este in clasa intai la liceul Nicolae Sulac. Inca inainte de inceperea anului scolar, administratia liceului le-ar fi cerut parintilor sa repare clasa si sa cumpere mobilier nou. Asa ca s-a colectat cate o mie de lei de la fiecare familie.

“S-au strans 25 de mii de lei, trec doua saptmani, ni s-a dat un act sa semnam ca donam totul liceului, noi am cumparat tot, banca, tabla. De ziua profesorului am zis ca strangem ceva simbolic cu parintii, dar profesoara a spuns sa stragem cate o suta si pentru director.”

Femeia spune ca diriginta fiicei sale ar fi continuat sirul propunerilor de a colecta bani, dar ea a refuzat. De atunci, ea crede ca, la scoala, copilul ei este ignorat.

“A inceput sa-mi preseze copilul, indifernta totala fata de copilul meu. Copilul meu a inchis in viceu, usa blocata, o fetita ii spune sa puna in genunchi si ea zis ca o roaga sa-i deschida zic ce nu ai anuntat pe domna Olesea, iar el mi-a spus ca dna Olesea nu ma aude, ea tot timpul ma alunga.”

Un alt incident care a stresat fetita s-ar fi produs acum doua saptamani. De atunci, copilul ar merge zilnic la sedinte cu psihologul scolii.Femeia spune ca s-a adresat de nenumarate ori la Directia Educatie, dar nu a primit inca un raspuns. O alta mama al carei fiu este in aceeasi clasa se plange ca trece printr-o situatie similara intrucat nici ea nu achita bani la scoala. Ieri, copilul ei ar fi fugit de doua ori dezbracat de la ore, dupa ce s-ar fi batut cu un coleg, iar profesorii nu ar fi stiut nimic.

“M-a sunat si mi-a spus ca noi nu stim ce s-a intamplat, a venit verisoara mea si i la dat in primire. Si ma intreaba dar copilul unde e, zic cum unde, el nui, eu turnam compot si a disparut.”

In acest caz s-a implicat si politia.

“Copilul meu nu vrea sa spuna ce s-a intamplat. Au inceput o persiune, mi s-a spus ca suntem din familie vulnerabila, sunt o mama inadecvata ca nu-mi educ copilul si imi atenteaza dosar la protectia copilui.”

Alte cateva mame din aceasi clasa au acceptat sa ne vorbeasca la telefon, sub anonimat.

PARINTE:"Pentru profesori aparte, un fond aparte se colecteaza."

PARINTE: "Oricum cu alti ochii se uita profesorii cand parintii dau bani. Strang si pentru sarbatori si pentru zile de nastere."

PARINTE: "Daca nu dai, copilul nu este observat, e alta atitudine. Am cumparat dar intr-una trebuie ba tabla, ba xerox ."

Dupa ce am discutat cu aceste mame am mers la liceul Nicolae Sulac sa vorbim cu administratia. Directorul adjunct ne-a interzis sa filmam in institutie si a refuzat sa vorbeasca in fata camerei. Ne-a spus doar ca cele doua mame care s-au plans sunt “problematice”. Pe diriginta elevilor nu am gasit-o. Directorul-adjunct sustine ca ea se simte rau si ca in cateva zile va pleca din functie. Iar directoarea liceului ar fi fost intreaga zi la o sedinta la minister, ne-a spus secretara scolii. Contactata de noi, sefa Directiei Educatie Chisinau au declarat ca a fost creata o comisie care investigheaza situatia de la liceul Nicolae Sulac si plangerile mamelor, dar ca incalcari grave in privinta colectarii banilor nu au fost inregistrate.

La inceputul anului de studii fostul sef al Directiei Educatie, Alexadru Fleas, a semnat un ordin prin care interzice presupusele taxe de inmatriculare in institutiile cu finantare de la buget. Totodata, nu este permisa acceptarea de catre profesori a altor beneficii din partea elevilor si a parintilor, iar directorii nu pot strange bani pentru reparatia institutiilor.