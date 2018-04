Drumul spre vama Otaci arata jalnic. Soseaua este plina de gropi si denivelari periculoase. Reparatia drumului trebuia sa inceapa inca acum doi ani - VIDEO

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Portiunea de drum reparata se termina aici, iar pana la vama Otaci mai sunt 38 de km. Aceasta portiune de drum arata ca dupa un bombardament: cu denivelari periculoase, gropi si pe alocuri pietris. Soferii trebuie sa mearga cu mare grija."

Aceasta familie din satul Niorcani este nevoita sa treaca in fiecare zi pe aici.

"La noi asa si se spune pana la cerc acolo ii drumul lui Filat si de la cerc incoace e drumul lui Plahotniuc. -De cati ani e asa? -De doi ani, daca nu mai mult. Platim regulat tot ce trebuie si uitati-va cum mergem. Am facut apel peste tot, dar nu e nici un rezultat. Eu nici copilul nu-l pot tine in spate pentru ca umbla in toate partile si plange. Pana se termina drumul trebuie sa stau cu el in fata."

O alta familie din satul Darcauti spune ca ajunge des cu masina pe la service-ul auto si iroseste multi bani din cauza drumului plin de gropi.

"Lux! Pe aici sa mearga doar carul cu boii si pe jos. Rau, rau de tot! Se strica masinile, dar ce sa-i facem. Imi e frica sa merg, dar nu am ce face pentru ca ma doare un dinte."

Oamenii se plang ca timp de doi ani nu s-a reparat nicio bucata de drum, iar soseaua arata din ce in ce mai rau.

"Pe asa un drum e extraordinar de mers. Si din cauza camioanelor, atatia ani de zile si nu s-a reparat deloc. E foarte rau, ii Doamne fereste!"

"Un drum superb in stil rusesc! Va sfatuiesc sa mergeti pe aici in fiecare zi. Poate conducerea il va repara intr-o buna zi."

"Aceasta bucata de drum fac o jumatate de ora, o ora."

"Cosmar, pur si simplu, cosmar! Alte cuvinte nu gasesti. Noi vrem in Europa, insa 35 de km spre vama, nu i-au reparat. Nu stiu de ce, spre Drochia au facut drumul, poate unul dintre deputati are acolo nepoti. Uite un asa drum de doi ani! Ultima data am vazut cum un camion mai nu s-a rasturnat."

Dupa incidentul cu TIR-ul care a fost la un pas de a se rasturna, soferii de camioane evita cum pot aceasta zona.

"Cica au promis - pana la sfarsitul anului 2018. Mergeti mai departe, acolo e si mai bun drumul, aici inca e ok. Este imposibil sa mergi, camioanele deja nu vor sa mai circule pe aceasta portiune de drum."

"E cel mai rau drum din toata Moldova si tarile Europene. Mare pacat de acest drum care era cel mai bun. Uitati-va in ce hal a ajuns in doi ani. La nimeni nu ii pasa. Si presedintele a fost anul trecut la Pocrovka la alegatorii lui, dar nu s-a uitat pe ce drum merge."

Lucrarile de reabilitare a drumulului R9 Solcani-Arionesti urmau sa inceapa in decembrie 2016 si sa dureze doi ani, insa pana astazi nu s-a reparat niciun metru de drum. Potrivit reprezentatilor Ministerului Economiei si Infrastructurii contractul cu firma italiana care trebuia sa se ocupe de lucrari, a fost reziliat luna trecuta, din motiv ca unul dintre asociati a falimentat. Asa ca totul trebuie luat de la zero.

In urmatoarele luni va fi organizata o noua licitatie pentru a fi desemnata o companie care va executa lucrarile de reabilitare.