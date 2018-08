Dupa 10 ani petrecuti peste hotare, doi soti si-au deschis o afacere dulce in Autonomia Gagauza: combina mierea cu nucile - VIDEO

Si-au crescut copii si nu mai aveau ce cauta in strainatate, asta o spun sotii Cavirjic. Asa ca au decis sa se intoarca in satul natal Cazaclia din Ceadir-Lunga. Nu au putut sta far treaba, asa s-au apucat de apicultura.

Gheorghe CIVIRJIC, APICULTOR: “Se poate de cumparat o intreaga prisaca impreuna cu rulota. Antunci am decis sa cumpar o intreaga rulota cu 20 de stupi pentru primul an. Mi-a placut acest lucru. Plusul era ca sunt in sanul familiei, in fiecare zi.”

Prima investitie a familiei a fost de 40 de mii de lei pentru stupi. Cei doi soti in fiecare an incearca sa dezvolte mica lor afacere. Cel care are grija de albini este capul familiei, zice ca este o munca grea si ca in fiecare zi trebuie sa vii sa vezi ce fac si cum o duc.

“Trei stupi se deschid, foarte comod. Scoti capacul. Se pregatesc de iarna, daca nu se pregatesc singure pentru iarna, atunci ele nu sunt pregatite si noi le hranim.”

Dupa ce si-au pus afacerea pe picioare au vrut ca din mierea lor sa guste si altii asa ca au aplicat la un grant oferit de Uniunea Europeana.

Tatiana CIVIRJIC, APICULTOARE: “In Moldova se produce foarte multa miere, iar noi am vrut sa fim mai deosebiti decat restul si sa vindem mierea la bucata. Am decis sa oferim oamenilor o altfel de miere. Noi am facut produsul nostru cu nuci.”

Investitia lor a fost de 3000 de dolari, iar cu grantul de 9 mii de euro primit de la europeni oferit si-au cumparata utilajele necesare.

Tatiana CIVIRJIC, APICULTOARE: “Acest utilaj ne permite sa turnam mierea uniform, vedeti nuca din borcan. Pentru ca acest borcan sa se umple, ea trebuie sa mearga in jos. Aparatul singur dozeaza mierea.”

Pentru a nu sta pe loc incearca sa-si diversifice prductia cu cele mai bune produse.

Andrei CIVIRJIC, MEMBRU AL FAMILIEI: “Noi vrem sa largim volumul productiei si sa extindem asortimentul productiei noastre. In vest se cumpara mierea noastra si nucile grecesti. Noi vrem ca acest produs sa fie exportat in combinatie, miere cu nuci.”

Familia Civirjic nu se opreste aici si isi doreste sa se extinda, pentru a fi recunoscuta si in Europa.