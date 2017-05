Dupa 13 ani in care a stat in intuneric, arena mare a circului din Chisinau a fost iluminata. Concertul grandios la care au participat si interpreti de la noi - VIDEO

Arena mare a circului nu a mai vazut de 13 ani atata lume. Cu peste 1700 de locuri, sala a fost aproape plina. Spectacolul a inceput cu piese cantate de formatia Gandul Matei, care a implinit ieri 21 de ani. Atmosfera a fost incendiara, iar dansatorii n-au lasat publicul sa stea pe loc.

Alaturi de cei de la Gandul Matei pe scena au urcat si Guz, Gloria sau Geta Burlacu.

Iar la un moment dat arena a fost invadata de roboti...

Desi sala se afla intr-o stare deplorabila, organizatorii au pus totul la punct, astfel ca spectatorii sa poata vedea si numere de acrobatii, asa cum se face la un circ adevarat.

Si pentru ca proiectul gandit de cei de la Gandul Matei s-a numit “Lumineaza Circul” spectatorii asta au facut. Au luminat scena cu lanternele telefoanelor, creand o imagine spectaculoasa.

Cei care au mers la spectacol si-au amintit cu nostalgie de timpurile in care arena mare a circului era una dintre cele mai atragatoare locatii din Chisinau.

Geta BURLACU, INTERPRETA: “Am emotii pt ultima data cand am cantat aici a fost cu 20 de ani in urma..”

GUZ, INTERPRET: “Am fost odata la Circ si am o poza cu un clovn...”

Si copiii au ramas impresionati de ce au vazut pe scena.

“Mi-a placut robotii..”

“Imi place zana...”

”Îmi pare foarte rău că clădirea este în aşa stare. Sper că va fi renovată şi va fi totul bine.”

Pretul biletelor pentru spectacol a pornit de la o suta de lei, iar jumatate din banii adunati vor fi donati pentru reparatii. Circul s-a inchis in 2004. Din anul 2007 pana in 2011, acesta a fost cedat unei firme din Cipru, care urma sa-l renoveze, asta insa nu s-a mai intamplat. Arena mare a fost construita in 1981 si are aproximativ 1700 de locuri. Acum, toate spectacolele au loc pe arena mica, care a fost redeschisa in 2014.