Dupa 15 ani, “Dragostea din tei” revine. Dan Balan a lansat o noua versiune a piesei care a cucerit fani din toata lumea si i-a facut sa cante in romana. Cum suna noua piesa "Numa numa 2" - VIDEO

Dupa 15 ani, “Dragostea din tei” revine. Dan Balan a lansat o noua versiune a piesei care a cucerit fani din toata lumea si i-a facut sa cante in romana. Artistul a filmat un videoclip in care, in loc de fostii colegi de la Ozon, apar 100 de copii din Africa. Clipul a fost filmat in Uganda.