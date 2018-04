Dupa ce au incheiat curatenia de Pasti, dar si sarbatorile, oamenii de la sate au revenit la munca in gradina. Acestia ies din case cand rasare Soarele si intra abia cand apune - VIDEO

Pentru matusa Maria zilele de primavara incep cu noaptea in cap. La cei 75 de ani, zorii o prind pe deal, muncind la vie.

“Il tai de aici, asta o dau jos, asta tot. Tai de aici sa nu se duca mai sus. Trebuie sa ramana patru ochiuri. Daca ii dai mai mult nu are roada.”

Unde-s doi puterea creste, si-a zis cumnata din satul vecin, asa ca a venit sa o ajute pe femeie.

“Cand sunt acasa vin si o ajut ca e singurica.”

Cand soarele deja e sus, e semn ca a venit ora pranzului. Atunci, femeile se aseaza la umbra ciresului inflorit si scot din desaga bunatatile pregatite de acasa.

“O bucatica de unt, doua oua, o bucatica de carne.”

Pe matusa Feodosia am surprins-o singura acasa. La cei 84 de ani ea merge cu greu, si spune ca in acest an pamantul ii va ramane parloaga. Ajutoare nu are atat timp cat copiii au luat drumul strainatatii.

“Iata sta gradina cu buruian. Nu lucrez nimic ca ma doare spatele. Copiii sunt in Italia.”

Acest barbat are alte griji – vrea sa aiba la tara o toaleta ca la oras. Asa ca odata ce s-au terminat sarbatorile s-a si pus pe treaba.

“Lucram cu indrazneala si primim cu socoteala. Facem un lucru ca sa avem unde ne duce.”

Vecinul i-a venit si el in ajutor.

“Nisip iau ca sa duc in ograda si acolo fac betonul pe loc.”

”Punem usa cum se cuvine, cu fereastra, ca sa fie toate comoditatile.”

Secretul constructiei il stie si sotia, care munceste cot la cot cu barbatii.

“Nisip, ciment, apa. -Pentru o femeie nu e greu? -Nu, asta nu e greu.”

Iar pentru acest gospodar este perfect valabila zicala “fa-ti vara sanie si iarna caruta”. De la ora 9 si-a suflecat manecele si a luat la despicat cele 5 cuburi de lemn. Zice ca daca le cumperi acum nu bate atat de mult la buzunar.

“Gatim sania de cu vara. Le despicam, apoi le asezam sa nu le ploaie. Numai bine pe iarna de foc.”

E galagie si la capatul satului. Ograda acestui barbat este plina cu pluguri, semn ca a cultivat si semanat multe dealuri. Acum repara unul dintre tractoarele caruia i-a cedat motorul, iar alaturi si-a luat fiul ca sa-i mai dea niste lectii.

“Viile cultivam. Ii arat ca cine o sa-i arate altceva, acum toti vor sa fie directori.”

“Am greblat o vie la un om. De mers nu e complicat, trebuie sa stii.”

Oamenii de la sate pun caramida cu caramida, aduna vreasc cu vreasc si trag sapa de zor pe pamantul din care se vor hrani un an intreg.