Dupa lucru, cu baietii la o bere, afara la -15 grade Celsius. Cativa barbati, surprinsi in timp ce beau bere in fata unui magazin din capitala: "Nu-i frig, e foarte normal si bine" - VIDEO

Chiar daca in calendare e deja primavara, insa iarna nu da semne ca are de gand sa plece prea curand, asta nu inseamna ca nu poti sa te intalnesti cu amicii afara si sa bei o bere. O spun cativa barbati care si-au dat intalnire, aseara, la -15 grade Celsius, in fata unui magazin din Chisinau.