Dupa ce au fost cu Plugusorul, au mers si cu Sorcova. Pentru multi moldoveni, din mai multe localitati din tara, a fost din nou Revelionul - VIDEO

Dis de dimineata tinerii din Cotova, Soroca costumati si mascati au pornit pe la casele oamenilor cu Malanca- o traditie care imbina muzica populara cu dansurile cazacesti.

Obiceiurile stravechi supravetuiesc gratie oamenilor, care, an de an, primesc cu drag cetele de tineri.

Si daca cei mari au mers cu Malanca, cei mici au cutreierat strazile satelor urandule cospodarilor sanatate si belsug. Semanatul si Sorcova sunt alte doua traditii de Sfantul Vasile.

La Rusestii Noi cu pungi in man si cu buzunarile pline de grau, secara sau porumb zeci e copii au mers cu Sorcova.

Au fost raplatiti pe masura cu mere, dulciuri, biscuti si bani.

Unii au decis deja stiu ce vor face cu banii.

Si daca azi dimineata prin satele Moldovei a rasunat, Sorcova vesela, sa traiti sa infloriti, aseara pana tarziu in noapte a raunat Aho, Aho, copii si frati, stati putin si nu manati. Desi in putine localitati, totusi se mai pastreaza obiceiurile din mosi stramosi. La Poganesti, Hancesti curtile s-au transformat in scene unde se dadeau adevarate spectacole. Tinerii si-au pus cele mai haioase masti, ca sa inveseleasca lumea.

Si la Cimislia s-a urat ieri dupa datini si obiceiuri romane. Aici a avut loc in premiera un festival al obiceiurilor de iarna cu invitati de peste Prut.

Participantii au prezentat tot felul de traditii si obiceiuri fiind deghizati in capre sau ursi. AMBIANTAPe 19 ianuarie, crestinii care se conduc de calendarul Iulian vor sarbatori Boboteaza, care incheie sirul sarbatorilor de iarna.