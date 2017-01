Dupa reportajul Pro TV, copii din Goianul Nou nu vor mai fi nevoiti sa mearga 4 km pe jos pana la scoala sau inghesuiti in transportul public

In plina iarna copii din Goianul Nou au ramas fara autobuzul scolar. Acesta nu mai functiona asa ca cei mici au fost nevoiti sa mearga pe jos in jur de 4 km sau sa se deplaseze cu transportul public.

In aceasta dimineata o mamica din Goianul Nou ne-a contactat si ne-a spus ca problema cu autobuzul s-a rezolvat si ca din aceasta dimineata copii au cu ce ajunge la scoala.

Contactat telefonic de echipa PRO TV, primarul din Stauceni, Valentin Satnic ne-a declarat ca a fost gasit un autobuz cu 27 de locuri cu tot cu sofer.

Ieri, directorul liceului din Ciorescu spunea ca saptamana trecuta a fost anuntat ca autobzul scolar s-a stricat, iar soferul se concediaza.

Valentin SATNIC, PRIMAR COMUNA STAUCENI "A ramas acelasi contract cu aceeasi firma. Ne-au sunat si ne-au spus ca s-a gasit un sofer care este si proprietarul autobuzului. "





In prezent in Goianul Nou sunt 21 de copii care merg la gradinita din Ciorescu si 37 care merg la scoala. Intr-o situatie similara ei s-au pomenit in 2014, cand la inceput de an scolar erau nevoiti sa mearga pe jos pana la Ciorescu, deoarece primaria din Stauceni nu gasise bani pentru a plati chiria unui autobuz.

CITITI SI: Nevoiti sa mearga pe jos in jur de 4 km. In plina iarna copii din Goianul Nou au ramas fara autobuzul scolar - VIDEO