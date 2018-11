Dupa trei saptamani de munca, pictorul Radu Dumbrava a inaugurat lucrarea care ii reprezinta pe Stefan cel Mare, Dimitrie Cantemir si Burebista. Creatia, care a colorat peretele Palatului Feroviar, a fost admirata de trecatori - VIDEO

“Tu Mea esti...”





In timp ce pe fundal rasunau cantece patriotice, trecatorii se apropiau si ii strangeau mana pictorului, datorita caruia peretele Palatului de Cultura al Feroviarilor a prins culoare. Radu Dumbrava a fost sustinut astazi si de rude.

Oamenii care s-au adunat la prezentarea picturii spun ca au ramas placut surprinsi de aceasta creatie si ca vor sa vada si altele.

“Acest cadou in acest an centenar este deosebit pentru toti cei care sunt ancorati la valorile spirituale ale acestui neam.”



“Eu sunt fericita ca avem asa un tineret care are datorii fata de istorie, fata de orasul in care traiste. Grija noastra este sa nu dam uitarii. E un evenient pentru care poate sa fie fericit fiecare locuitor al orasului.”

Radu Dumbrava si colega sa, care l-a ajutat sa duca pana la capat pictura, au primit diplome de la Directorul Caii Ferate din Moldova, Iurie Topala.

Pictorul a multumit tuturor pentru apreciere si a anuntat ca nu se opreste aici. In primavara anului viitor spune ca are in plan sa picteze o cladire din sectorul centru al capitalei.

Radu DUMBRAVA, PICTOR: “Am o mare bucurie de a imparti aceasta lucrare cu voi , este o lucrare intradevar de o importanta culturala, locala si national, m-am inspirat din istorie si am facut istorie.”

Lucrarea se numeste Coloana Neamului. In centru este pictat Stefan Cel Mare si Sfant, iar in dreapta si stanga sa este chipul lui Dmitrie Cantemir si Burebista. Creatia are peste 220 de metri patrati si a costat 7500 de euro, bani pe care pictorul i-a primit din donatii.