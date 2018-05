E forfota mare in livezile de cirese de la Truseni. Oamenii roiesc ca niste albine ca sa-si stranga roada cat nu au dat ploile. Spun ca in acest an sunt multe cirese - "Trebuie daruite, nu doar vandute" - VIDEO

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Copacii sunt doldora de cirese asa incat crengile se indoaie de la atata roada. Agricultorii culeg cu grija cireasa cu cireasa incat sa ia un pret cat mai bun pentru un kg.”

Mariana e stabilita de cativa ani in Germania. S-a intors acasa special pentru a culege ciresele din livada pe care a sadit-o cu propriile maini acum 15 ani.

“Pentru trusaneni este o traditie, ca toata lumea anume la culesul cireselor vin acasa.”

“E foarte greu. Trebuie sa culegi ciresica cu ciresica. Anul asta sunt foarte bune si gustoase. Au fost putine ploi si s-au primit dulci si trainice.”

Spune ca pretul cireselor bio nici nu poate fi comparat cu cel al cireselor din Germania, iar munca agricultorilor de acasa pare a fi mai mult un voluntariat.

“In Germania la inceput pretul unui kg de cirese este 6 euro si aici e 20 de lei. Pana la Germania sa ajungem mai avem mult.”

Candva era afacerea pe care se tinea familia, acum livada a ramas in grija bunicului Andrei. La cei 70 de ani, acesta urca in pom la fel de usor ca in tinerete. In livada a intrat la 7 si tot la 7, doar ca seara va iesi.

“Trebuie de facut treaba, asa sa stai nu. -Cand vine ora amiezii masa unde o luati? -Aici pe camp.”

“Paine, crenvusti, niste placintele, o bucatica de salam, castraveti rosii, apa, cine mai doreste serveste si un pahar cu vin. -Va tin in putere pana seara tarziu? -Desigur.”

Ciresele ca niste margele create de maiestria naturii si colorate de darnicia soarelui ajung in centrul comunei, acolo sunt colectate si ajung la export. Unii isi aduc roada cu taxiul, altii cu bratele. Matusa Vera isi coboara agale caldarea din varful dealului. Trecerea anilor i-a mai taiat din puteri si nu mai poate urca in copac, asa ca ciresele au fost culese de nepoti.

“Cu cat sperati sa le vindeti? 20 de lei kg. Ce pensie avem, nu-ti ajunge.”

Iar cine nu are la Truseni livada, are macar cativa copaci in curte. Aceasta femeie a sadit trei, iar acum ciresele care-ti lasa gura apa ajung si la nepotii din Franta.

“Uitati-va ce frumusete si e proaspata, proaspata de pe copac.”

“Sunt doriti, de acasa. Daca azi autocarul se porneste, poimaine dimineata autocarul e acolo.”

Isi trateaza ciresele cu o atentie de bijutier, asa ca are si o tehnica de culegere.

"Iau caldarea, o atarn pe carlig. Creanga ca sa nu o rup o tragem. Procedura aceasta e mai usoara. O placere sa culegi.”

In povestile lui Creanga, Nica era poznasul care ochea ciresile din sat, acum nu prea vin copii la furat, spun oamenii.

“Candva au fost, acum s-au mai rarit. Daca doresc, bat in poarta si ne roaga se poate sa ne serviti.”

”Am dat si de pomana, si la prieteni si la servici, am daruit de sanatate. Ciresile trebuie daruite nu doar vandute.”

La inceputul lunii mai, in pietele din capitala un kg de cirese se vindea cu 250 de lei, bani cu care ai fi putut cumpara aproximativ 30 gr de argint. Acum pretul a mai scazut, iar un kg ce cirese poate fi cumparat cu 35-40 de lei.