E sezonul fructelor si legumelor, iar trotuarele din jurul pietei centrale s-au umplut de comercianti. Oamenii o iau la fuga cand vad politia, dupa care revin in strada: "Alta iesire nu-i" - VIDEO

Astazi, dupa-amiaza, am surpins momentul in care carabinierii care patrulau in zona din preajma pietei centrale, avertizau vanzatorii ambulanti ca incalca legea. Cand ii vedeau, comerciatii isi acopereau fructele si legumele si plecau in graba. Aceeasi situatia a fost si cu cei care vindeau lactate sau verdeturi.

“Se hraneste fiecare cum poate, alte iesire nu-o locuri de munca nu sunt, cine sa traiasca cu asta, si daca sunt cu 100 de lei, ei au 20 de mii, au lucrez la stat am 200 si sunt nevoit sa mai fac ceva cateva ore.”

Cateva batrane, insa, au ramas pe loc - nu mai au forte spun acestea pentru ca stau de dimineata in bataia soarelui ca sa-si vanda cele cateva legaturi de verdeata din gradina.

“Dar cat e borsu? - 6 lei?- Va dau cu cinci, Doamna!

“Leuustian cat e ? - 3 lei.- Cu doi il i-au.- Mata ai palarie, dar eu, nu am, chipirii iuti sunt un leu.”

Aceasta femeie de 70 de ani, din Magdacesti spune ca, desi sta chiar la intrarea in Piata Centrala, spre sfarsitul zilei va fi nevoita sa se intoarca acasa cu geanta plina.

“Ei vor cu un leu, dar nu e in toi, noi udam dar pe apa platim. Dar unde a-ti venit DVS? -Din sat, daca pensia e mica, ce e de facut. Am chiperi, coada soarecelui, fasole ai dejghiocat.”

“Daca avem o pensie mica e greu.”

Si desi sunt alungati de politie, oamenii spun ca prefera sa vanda in strada pentru ca tarabele care sunt in piata ar fi in locuri pe unde cumparatorii nu prea vin.

Administratia Pietei Centrale sustine ca i-a invitat pe vanzatorii ambulanti sa vina la tarabe, dar acestia au refuzat. Ca sa inchirieze una trebuie sa plateasca 24 de lei pe zi.

“Ei nu vreau sa vina aici pentru pe acolo toti trec, dar aici e curat, nu trebuie sa fugi.”

Matusa Lidia spune ca a venit tocmai de la Negureni, Telenesti sa vanda patrunjel si nuci. Acesta a ales sa plateasca 12 lei si sa inchirieze totusi jumatate de masa pentru azi.

La 67 de ani, femeia este nevoita sa faca ceva ca sa castige un ban in plus pe langa pensia mica. Femeia spune ca are in grija sa doi nepoti si fiul cu dizabilitate.

Serviciul de Presa al Trupelor de Carabinieri spune ca acestia ii avertieaza pe comercianti sa-si straga marfa, dupa care anunta politia care la randul sau ii amendeaza.