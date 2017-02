Educatie...cu batul sau cureaua. Cat de frecvent ajung cei mici in postura de victime ale parintilor, adica cei care ar trebui sa le ofere protectie - VIDEO

Numai in patru luni, profesorii au raportat 5642 de cazuri de violenta asupra copiilor. Fie ca s-a intamplat in familie, la scoala sau in strada.

Rodica JOSANU, SEF SECTIA JURIDICA, MINISTERUL EDUCATIEI “Este o obligatie a personalului cu functie educativa de a observa si interveni in cazul in care un copil este intr-o situatie de risc sau a suferit”.

Cele mai multe cazuri 2866 se refera la violenta fizica, alte 1306 la violenta emotionala, iar 1278 la neglijare. De asemenea, la urechile profesorilor au ajuns si 167 de cazuri de exploatare prin munca si 25 de cazuri de abuz sexual.

Rodica JOSANU, SEF SECTIA JURIDICA, MINISTERUL EDUCATIEI “Pentru cazurile grave de abuz este obligatorie a fi anuntate asistenta sociala, autoritatea tutelara, organale de politie”.

Comparativ cu primul semestru al anului trecut, numarul cazurilor de violenta asupra copiilor, raportate de catre profesori a crescut cu 960.

Marin MAXIAN, SEF DIRECTIA ORDINE PUBLICA, IGP ”Cresterea cazurilor care se inregistreaza in institutiile de invatamant nu se datoreza anume compartamentului, dar faptului ca au inceput sa fie relevate de organul de politie. Datorita instruirilor la moment noi fiecare caz il examinam in echipa: profesorul, medicul fiecare caz cunoscut il refera catre asistentul social iata de ce apar aceste cifre.”

Desi legea interzice orice forma de violenta asupra copilului, multi parinti spun ca educatia cu palma este binevenita. Bataia fiind vazuta ca o metode de educatie. Proverbul ”Unde da mama creste” este folosit inca destul de des in familiile moldovenilor.





“Merge o palmuta la mulcut”

“Sunt impotriva vilentei sub orice forma. Un copil agresat l arandul sau v agresa”. “Cu cavantul pedepsim”

"Sa nu facem exces, dar sa-i dam de inteles copilului ca poate fi un pic dureros".

Mai grav, insa, e faptul ca de cele mai multe ori, copiii agresati ajung la randul lor parinti agresori, spun specialistii.

Parascovia TOPADA, PSIHOLOG “Ce este o palma si un cuvant asupra copilului este o frustrare a adultului. Consecintele se intalnesc incepand cu anxietatea generalizata, frica, depresii pe care le traiste, ostiltate extinzandu-se pana la viata sociala dificultatea de a comunica, de a initia relatii”

Raportarea cazurilor de violenta de catre institutiile de invatamant a inceput din februarie 2013. Atunci PRO TV a cerut in cadrul campaniei NU MA BATE! sa fie elaborate mecanisme clare pentru ca profesorii, medicii, politistii, asistentii sociali si primarii sa actioneze imediat cand afla ca un copil e batut, iar daca nu o fac sa fie pedepsiti.