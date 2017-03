Elevii alolingvi au sustinut astazi primul examen de simulare la limba romana. Vezi cum s-au descurcat: "Lucrarea nu a fost complicata" - VIDEO

"Eu am scris in limba moldoveneasa. Dar, examenul a fost in romana? Nu...”

Inainte de examen elevii au lasat telefoanele mobile si toate lucrurile in fata clasei. Pe masa a ramas doar pixul. Desi recunosc ca au avut mari emotii, cand au iesit din sala de examen, elevilor le-a revenit zambetul pe buze. Unora, subiectele li s-au parut usoare.

”Lucrarea nu a fost complicata, am scris repede”.

”Cred ca acest examene poate sa-l scrie orice elev”.

Cel mai dificil, spun elevii, a fost eseul si analiza textului.

”Eseul a fost despre parintii. Parintii sunt pentru mine cei mai...nustiu cum sa spun”.5796 ”Dimtre Cantemir este un voitor”.5798 ”Dimitre Cantemir savantul cel mai vestit.”

In timp ce unii recunosc ca s-au pregatit intens de examene, altii au contat pe noroc.

”Asa o leaca am stiu ca am sa scriu tot”.

"Este limba noastră, noi trebuie să o cunoaştem.”

Notele nu vor ajunge in catalog.

Nadejda DOAGA, DIR.-ADJ., LICEUL “ANTIOH CANTEMIR” "Scopul este de a evalua nivelul de cunostinte in special competentele comunicative si de a ne trasa un plan de actiuni, au ramas doua luni pana la examen”.

In urmatoarele zile, elevii vor sustine probe la limba de instruire, matematica si istorie.