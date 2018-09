Elevii moldoveni vor putea studia la prima scoala Europeana a Parteneriatului Estic din Tbilisi, Georgia. Acestia vor invata dupa un program european si vor obtine o diploma de bacalaureat internationala - VIDEO

New School - prima Scoala Europeana a Parteneriatului Estic si-a deschis usile pentru prima promotie de elevi. Tineri cu varsta cuprinsa intre 16-17 ani si cu performante excelente la invatatura vor studia clasa a 11-a si a 12-a. Scoala a fost inaugurata de comisarul pentru politica europeana de vecinatate, Johannes Hahn.

Comisarul european a precizat ca a depus tot efortul pentru a deschide o scoala europeana inafara Uniunii Europene.

Johannes HAHN, COMISAR UE PENTRU EXTINDERE: ”Uniunea Europeana este gata sa investeasca 7 milioane de euro in acest proiect. Suntem motivati sa promovam stiinta, in special pentru cei care nu au mijloace financiare. Ceea de conteaza este talentul.”

Dupa doi ani elevii se vor alege cu o diploma internationala de Bacalaureat. Bursa oferita de Uniunea Europeana acopera cheltuielile pentru studii, de cazare, transport si alimentatie. 30 de tineri au fost selectati din peste 2 mii de dosare depuse de levi din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Ucraina si Republica Moldova.

”Am decis ca aceasta scoala este perfecta pentru viitorul meu. Educatia internationala este buna si cred ca am facut alegerea corecta.”

”Sa legi prietenii cu tinerii din alte tari este interesant pentru mine. Universitatile dau prioritate celor cu diploma IB si va fi usor sa studiez in SUA, EU sau Australia.”

Printre cei norocosi sunt si patru moldoveni: Mihai Morozan, Laura Marian, Dan Neagu si Constantin Arhip. Spun ca pentru a fi selectati in program au trecut mai multe teste.

Mihai MOROZAN, ELEV: ”Am sustinut matematica si engleza. Engleza a fost la un nivel mediu, insa matematica a fost mult mai grea, matematica superioara.”

Laura si-a facut studiile la liceul Prometeu din capitala. Spune ca era in cautarea unor oportunitati de a studia in strainatate. O nemultumea presiunea de a invata pentru note si accentul putin pus pe dezvoltarea personala.

Laura MARIAN, ELEVA: ”Nu s-au facut schimbari in sistemul de invatamant de foarte mult timp. Copiii nu se mai duc cu placere la scoala. Invatamantul aici este mai interesant pentru mine, o sa pot invata economia sau politica globala.”

Dan spune ca inainte de a fi selectat de cei de la New School a aplicat la zeci de programe internationale.

Dan NEAGU, ELEV: ”Flex, United World College, Asis, MCS…. 01:30-”O sa invatam dupa un program International Bacalaureat, unul dintre cele mai strictea, cele mai grele programe. Se zice ca dupa ce faci acesti doi ani devii alt om.”

New School le ofera elevilor numeroase directii de dezvoltare acordate cerintelor europene si ore predate de profesori internationali.

Constantin ARHIP, ELEV: ”In Moldova trebuia sa caut oportunitati ca sa ma dezvolt, dar aici ele parca sunt peste tot, nu stiu care sa o aleg. Cand intru in scoala simt ca vreau sa invat.”

Tinerii spun ca obtinerea bacalaureatului international le va deschide usile catre universitatile de top din Europa si SUA. Astfel cred ei ca si visurile vor capata mai usor contur, iar cu regret, odata cu ele revenirea acasa va fi tot mai indepartata.

Dan NEAGU, ELEV: ”Vreau sa studiez in Europa, apoi as dori sa ma mut in Emiratele Unite. Vreau sa devin insotitor de zbor, sa calatoresc sau relatii cu clientii sau in sfera sfera hoteliera.”

Laura MARIAN, ELEVA: ”Nu cred ca voi reveni pentru mult timp. Vreau sa-mi continui studiile si viata mea in alte tari.”

Constantin insa e singurul care spune cu incredere ca Moldova are nevoie de ajutorul lui. Tine mortis sa se intoarca acasa si sa aplice tot ce a invatat.

Constantin ARHIP, ELEV: "As vrea sa ma intorc in Republica Moldova si sa incerc sa fac ceva schimbari, nu-mi place situatia actuala.”

Deschiderea Scolii Europene de la Tbilisi a fost aprobata in 2017 in cadrul Summitului Parteneriatului Estic de catre cele sase tari membre, dar si de statele din UE. Autoritatile intentioneaza ca numarul elevilor acceptati in program sa creasca de la an la an.